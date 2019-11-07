Общество

К конкурсанткам «Мини Мисс 2019» присоединились гимнастка, модель и тхэквондистка

На конкурсе «Мини Мисс 2019» выступят десять псковичек, они представят сольные номера и покажут общий танец. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, финал состоится 15 ноября.

А мы продолжаем знакомиться с конкурсантками и представляем вам вторую пятерку:

6. Дарья Слесарева, 9 лет, учится в 3а классе в школе №47.

Серьезно увлекается тхэквондо и является призером множества соревнований. Из учебных предметов очень любит математику, а так же сама делает слаймы. Мечтает стать тренером.

7. Алиса Лукина, 7 лет, ученица 1 класса школы №25.

Увлекается рисованием, художественной гимнастикой, танцами. На проект пришла, чтобы получить новые яркие впечатления и попробовать свои силы в конкурсе.

8. Славяна Селезенева, 6 лет, ходит в детский сад № 53.

Увлекается гимнастикой и занимается в модельной школе. Мечтает стать врачом - детским хирургом. В прошлом году побывала на финальном шоу «Мини Мисс 2018» и была в восторге. Целый год ждала, чтобы тоже принять участие в конкурсе.

9. Виктория Кислякова, 8 лет, учится в многопрофильном лицее № 8.

Увлекается рисованием. Мечтает получить профессию стоматолога. На конкурс пришла поучаствовать, стало интересно попробовать себя в чем-то новом.

10. Александра Самсонова, 9 лет, учится в ПИЛГ в 3г классе.

Увлекается воздушной акробатикой на кольце и на полотнах, изучением иностранных языков, но главная страсть - танцы в школе студии Аллы Духовой «Тодес». Мечтает путешествовать по миру и узнавать новое!

Пришла на конкурс, чтобы получить невероятные эмоции от участия в конкурсе и примерить корону победительницы.

Организатор конкурса – спортивный клуб «S-Fitness» и «Супер-фитнес». Информационные партнеры мероприятия – Псковская Лента Новостей и телеканал «Первый Псковский»

Спонсоры конкурса: Сеть ателье «Ловкий портной», «Kolibri flowers» - служба доставки цветов и подарков в Пскове, рекламно-производственная фирма «Прайм», студия «Contur_pro».

Визажисты проекта - Марина Тращенкова и Лидия Дэвальд, фотограф Татьяна Родина.

Подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК. Адрес клуба «S-Fitness»: Псков, улица Рокоссовского 16, телефон: 55-77-75.