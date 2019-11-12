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Общество

Михаил Ведерников открыл XIV Псковские архивные чтения: Никто, кроме нас самих, не будет защищать нашу историю и культуру

14.11.2019 11:43|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 14 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл II Международную научно-практическую конференцию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне #БезСрокаДавности (XIV «Псковские архивные чтения»).

«Искренне рад, что сегодня здесь в Пскове в Городе воинской славы собрались историки, архивисты, общественники и все неравнодушные к истории своей страны люди», - заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что сегодня вся страна активно готовится к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Для нас это сакральная дата. Совсем недавно было сложно встретить альтернативное мнение по поводу Великой Отечественной войны, пока память ветеранов была еще свежа. Но спустя 75 лет, когда ветеранов почти не осталось, ситуация начинает меняться. История переписывается, нужно признать, что в последнее время происходит это и внутри страны. Год от года псевдоисториками искажаются данные о потерях. Никто, кроме нас самих, не будет защищать нашу историю и культуру», - заявил Михаил Вдеерников.

Губернатор отметил важность того, что память о том героическом времени в нашей стране передается вживую, от поколения к поколению. «В архивах находится огромное количество документов. Эти документы поименно указывают на палачей и карателей», - рассказал губернатор.

От имени всех жителей Псковской области Михаил Ведерников высказал слова благодарности всем, кто принимает участие в конференции и в сохранении и распространении достоверной информации.

Михаил Ведерников заявил, что материалы, собранные по итогам конференции будут переданы в министерство просвещения и культуры для того, чтобы впоследствии они были внесены в учебники по истории.

Губернатор также отметил, что важной задачей является  создание документальных и художественных фильмов, книг и публикаций, во имя сохранения памяти и ее передачи жителям других государств.

Источник: Псковская Лента Новостей
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