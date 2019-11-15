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Петр Алексеенко: Проект бюджета Псковской области на 2020 года не удовлетворяет КПРФ

Несмотря на то, что лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко отмечает достаточно много положительных моментов в проекте бюджета Псковской области на 2020 год, все же, по его мнению, сложных вопросов, которые требуют доработки, гораздо больше. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, нас не устраивает проект этого бюджета, хоть он и больше, чем бюджет текущего года. Тем не менее, мы считаем, что он не в полной мере отражает те потребности, которые необходимы для нормального социально-экономического развития нашей области», - завил Петр Алексеенко.

Он рассказал, что региональное отделение КПРФ волнуют вопросы газификации, которая, по его мнению, «буксует» в Псковской области. «Газ, вроде бы, есть в стране, а у наших людей нет, а чтобы подключиться к этим магистралям, которые проведены, у жителей области никаких денег не хватит», - заявил Петр Алексеенко.

«Также у нас есть вопросы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Конечно, партию волнуют и вопросы здравоохранения. Губернатор сказал, что инвестиции будут, уже сейчас мы видим, что закупают высококлассное оборудование, пытаются решать вопросы с кадрами. Но, например, в Пыталово стоит нормальное здание больницы, но она не работает, в Печорах, вроде, и работающая больница есть, а врачей не хватает, очень трудно попасть на прием», - рассказал Петр Алексеенко. .

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В то же время, он отметил, что многие важные вопросы решаются, приведя в пример погашение задолженности со стороны администрации Псковской области в отношении коммунальных служб. «На следующий год запланировано все долги перед коммунальными службами погасить. Из положительного еще могу отметить индексацию социальных выплат, до этого ее не было долгое время, а в этом есть и в следующем году опять будет. В то же время, мы поднимали вопрос по выплатам детям войны, им ничего выплачивать не хотят, хотя все восстановление страны после войны легло на их плечи», - заявил депутат.

«Также нас волнуют вопросы экологии, я спрашивал по поводу свинокомплексов. Сейчас создана рабочая группа, разрабатывается дорожная карта, чтобы они не загрязняли окружающую среду. Нам хотелось бы, чтобы все эти работы были продолжены», - поделился Петр Алексеенко.

Он также отметил, что региональные власти говорят о том, что Псковской области будут выделены дополнительные средства, их также нужно будет распределить. «Мы напишем свои дополнения и изменения, будем вносить их. В целом, бюджет нас не удовлетворяет. Многое в его формировании зависит не от нашей области, а от государства», - заключил депутат.