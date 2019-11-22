Общество

«Шоу талантов» устроят участницы конкурса «Мисс Псков 2019» 24 ноября

Один из самых ярких конкурсов в рамках проекта «Мисс Псков 2019» - «Шоу талантов» - пройдет 24 ноября.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проекта, конкурс состоится в воскресенье, 24 ноября, в 16.00 в ресторане «Аристократ» отеля Old Estate Hotel & SPA (Псков, ул. Верхне-Береговая, 4). Всех гостей и зрителей ожидает уникальная программа, состоящая из 16 ярких и разнообразных номеров.



Чтобы увидеть своими глазами таланты конкурсанток, нужно забронировать столик на этот уникальный вечер по телефону +79113802020. Депозит на одного человека - 500 рублей.

Не пропустите уникальный творческий вечер!

В жюри «Шоу талантов» вошли: