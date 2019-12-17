Общество

В псковском сквере Народовластия археологи раскопали колодец средневековой усадьбы

В сквере Народовластия, расположенном на улице Леона Поземского в Пскове, археологи обнаружили колодец средневековой усадьбы. Об этом сообщается в Instagram Археологического сообщества Псковской области.

Источник: Археологическое сообщество Псковской области, Instagram

«На одном из участков работ в сквере Народовластия мы раскрыли следы как минимум двух средневековых усадеб, на территории одной из них был найден неплохо сохранившийся колодец. Предварительная датировка сооружения по сопутствующему материалу - XVI век», - говорится в сообщении.

Напомним, на этом участке археологи освобождают от засыпки и мусора объект гражданской архитектуры XVII-XVIII веков.