Общество

83 млн рублей предусмотрено в бюджете Псковской области-2020 на восстановление людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Впервые в бюджете Псковской области предусмотрены средства в размере 83 млн рублей, которые будут направлены на восстановление здоровья людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

Отдельно он остановился на основных мероприятиях, которые в следующем году планируется реализовать в сфере здравоохранения. В частности, по его словам, запланированы:

– капитальный ремонт зданий и сооружений онкологического профиля – 40 млн рублей

– ремонтно-реставрационные работы главного корпуса Невельской межрайонной больницы (здание земской больницы 1915 г.) – 20 млн рублей

– капремонт детского отделения Противотуберкулезного диспансера в Великие Луках – 11 млн рублей

– капремонт Печорской районной больницы – 10,1 млн рублей.

Также предусмотрены средства федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в рамках программы «Земский доктор, земский фельдшер» – почти 50 млн рублей.