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Общество

Коллектив ДЮСШ «Стрела» обратился к губернатору по поводу создания АНО «ФК Псков»

28.12.2019 15:47|ПсковКомментариев: 0

Коллектив МБУ «ДЮСШ «Стрела» обратились к губернатору по поводу создания АНО «ФК Псков». Свое обращение сотрудники направили на сайт губернатора.

«К Вам обращается коллектив МБУ "ДЮСШ Стрела" город Псков или МБУ "Спортивная школа (СШ) по футболу Стрела", так  будет называться наша школа с 1 января 2020 года. Весь коллектив беспокоит вопрос создания в городе Пскове АНО "ФК Псков". Если верить словам главы администрации Пскова Александра Братичкова, данная организация (АНО "ФК Псков") создается по вашему поручению, при этом о предстоящем объединении двух футбольных школ мы узнаем из статьи в интернете, на сайте  ПЛН.», - пишут сотрудники «Стрелы».

В письме обращается внимание на то, что ДЮСШ «Стрела» была основана Марком Петуховым в 1978 году и всегда была самостоятельной школой, сначала при заводе АТС, а с 1996 года по решению городских депутатов стала муниципальной.

«В ДЮСШ "Стрела" работает профессиональный тренерский состав, который неоднократно подтверждал свой профессионализм многочисленными победами на турнирах в России,  в странах Прибалтики и Белоруссии. В  2018 году лично Вами, Михаил Юрьевич, было вручено благодарственное письмо  и  отмечены высокие спортивные достижения команды ДЮСШ «Стрела».  Большинство тренеров работают в школе десятки лет, а молодые специалисты являются бывшими выпускниками спортивной школы "Стрела".  В ДЮСШ "Стрела"  занимаются дети с 2002 по 2013 год рождения. Основной задачей ДЮСШ "Стрела"» всегда было массовое привлечение детей к занятиям футболом, в то время как основной задачей школы при ФК "Псков-747" является подготовка профессиональных футболистов», - говориться в письме.

В тексте письма также сказано, что сотрудники ДЮСШ «Стрела» видят очевидные минусы объединения для их школы. Среди негативных фактором объединения они перечисляют :  непрозрачность финансовых поступлений в АНО, финансирование из бюджета Пскова и Псковской области автономной некоммерческой организации (очередное закачивание бюджетных средств в АНО), распределение денежных средств в организации на усмотрение одного человека, генерального директора АНО (согласно проекту Устава будущей организации), которое зависит от личных симпатий и другие.

«Хотелось бы услышать лично от вас, Михаил Юрьевич, что говорить детям, занимающимся в нашей школе, и  их родителям,  кто будет руководить новым клубом, как он будет финансироваться,  в чем смысл присоединения школы «Стрела» к АНО, чем не устраивает работа тренеров нашей школы?», - задают вопросы сотрудники.

В комментариях на сайте губернатора свое мнения также высказали родители тех детей, которые занимается в ДЮСШ «Стрела». «Просим, чтобы школа продолжала работать в действующем формате», - написали от лица родителей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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