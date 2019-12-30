Общество

Адвокаты бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова: Все обвинения строятся на косвенных уликах

Сегодня, 13 января, в Псковском городском суде проходят прения сторон по делу бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, адвокаты считают, что сторона обвинения не представила доказательств виновности Александра Кузнецова. «Все обвинения строятся на косвенных уликах», - заявил один из адвокатов в судебном заседании.

Сторона защиты просит вынести оправдательный приговор и отмечает, что, если Кузнецова осудят, то необходимо провести дополнительную проверку и главный свидетель обвинения - бывший исполнительный директор ООО «ВестСтрой» Евгений Очнев должен быть привлечен к ответственности.

«Никто из свидетелей не смог напрямую указать, что Кузнецовым была дана взятка», - заявила одна из адвокатов.

Сторона защиты настаивает на том, что дома в поселке Петропавловский продавались по разным ценам, а показания свидетелей указывают, что многие дома были построены с недоделками, поэтому их стоимость снижалась по договоренности между сторонами, это давало возможность владельцами самостоятельно устранить все недочеты.

По мнению адвокатов, никакого влияния на конкурс по строительству больницы в Псковской области, который выиграла компания «Вест Строй», Александр Кузнецов не оказывал, аукцион признан законным.

То, что к делу приложена стенограмма, якобы, телефонных разговоров Кузнецова, защита считает незаконным. Сами аудиофайлы не представлены, соответственно, доказать то, что они имели место, и это разговоры именно Кузнецова, по мнению адвокатов, обвинению доказать не удалось. «Мы не увидели аудиозаписи, не смогли их оценить. Считаем то, что приложение стенограмма - это нарушение нормативно-правовых документов, в том числе внутренних. Относимся к представленным стенограммам критично, считаем их приобщение к делу неприемлемым», - заявила адвокат.

Одним из доказательств вины Кузнецова государственное обвинение считает досудебное соглашение о сотрудничестве и явку с повинной. Порядок заключения соглашения и его передача, по мнению стороны защиты, проведены с нарушениями. Также, адвокаты считают, что документы написаны в отсутствие адвоката и под давлением. «Текст был выполнен рукописным текстом, с участием третьего лица», - заключил эксперт адвокатов.

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом.