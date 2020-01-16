Общество

Вячеслав Володин: Федеральные средства в регионы должны доводиться вовремя

Крайне важно повысить эффективность предоставления и расходования федеральных средств в регионы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление на встрече с активом Псковской области сделал председатель Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва Вячеслав Володин 18 января.

«Это проблема всех регионов. Порой средства поступают очень поздно- в сентябре и октябре, а делать качественно те же дороги при минусовых температурах невозможно. В результате все заканчивается некачественной работой. Мы этот вопрос уже обсуждали с президентом, он нас поддержал», - отметил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин напомнил, что Псковская область отнесена к числу регионов, имеющих низкую бюджетную обеспеченность и слабые собственные возможности, чтобы решать сложные вопросы экономики. «Вместе с министерством финансов мы решаем вопрос сокращения наиболее обеспеченных и наименее бюджетно-обеспеченных регионов», - добавил спикер Госдумы.

Он также указал на необходимость собраться с представителями всех регионов в Москве, чтобы подробнее обсудить этот вопрос.

«Сейчас мы в начале пути. В рамках постановления мы приняли несколько решений, часть из них уже имеет дальнейшее развитие в виде законодательных норм о бюджете на текущий год. Мы ожидаем, что дальше появятся подзаконные акты, которые должно принять правительство. Затем последуют поправки в бюджет РФ», - уточнил спикер Госдумы РФ.

«Мы надеемся, что необходимые средства в регионы будут доводиться вовремя. За февраль все конкурсные процедуры должны быть проведены», - также указал Вячеслав Володин.