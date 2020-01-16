Общество

Вячеслав Володин псковским чиновникам и депутатам: Ответственность за неисполнение поручений президента лежит на всех нас

Депутаты разных уровней и чиновники на местах также несут ответственность за неисполнение поручений президента страны, как и правительство, профильные министры и вице-премьеры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление на встрече с активом Псковской области сделал председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Вячеслав Володин.

«Президент сделал все, что мы могли правильно реализовывать то, что он указал в Послании. Все цели и задачи, которые ставит глава государства, поддерживаются населением. Прошлое Послание выполнено на 81%. Мне говорят, что это высокий показатель. Но в чем проблема этих не исполненных 19%? В чем причина их неисполнения? В нас. В конкретном министре, вице-премьере и в нас», - обратился он к активу Псковской области.

Вячеслав Володин отметил, что нужная серьезная перестройка систем управления, если «мы не справляемся с поручениями президента».

Спикер Госдумы РФ также подчеркнул, что важной задачей страны является сохранение исторической памяти. «Если мы хотим, как народ, как нация, как государство в будущем сохраниться, мы должны защитить свое прошлое. В том числе, и с помощью законодательства», - пояснил Вячеслав Володин. Спикер Госдумы особо подчеркнул, что этот вопрос особенно важен в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.