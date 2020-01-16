Общество

Михаил Ведерников заручился поддержкой Вячеслава Володина в решении актуальных для Псковской области вопросов

В Пскове в субботу, 18 января, состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который находится в регионе с рабочим визитом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в ходе общения стороны рассмотрели перспективные направления комплексного развития Псковской области, обсудили реализацию национальных проектов и пути решения наиболее актуальных вопросов сфер здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в Псковской области благодаря поддержке федерального центра отмечается положительная динамика по целому ряду направлений, региону удалось запустить серьезные инфраструктурные проекты, среди которых, например, улучшение транспортной доступности.

Вячеслав Володин в свою очередь выразил готовность и дальше оказывать поддержку субъекту в решении актуальных для региона задач. В рамках Постановления, которым определен перечень из десяти регионов с низкой бюджетной обеспеченностью Псковская область может рассчитывать на оказание помощи в приоритетном порядке. Так, например, регион получит дополнительное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот. Этот вопрос, заметил глава региона, для Псковской области является наиболее острым.

Ранее в рамках рабочего визита Вячеслав Володин вместе с Михаилом Ведерниковым посетил особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», где спикеру Госдумы был представлен потенциал развития ОЭЗ. Глава региона проинформировал о работе по запуску дополнительных производственных площадок «Моглино 2» и «Моглино 3». Спикер Государственной Думы положительно оценил усилия региона по созданию благоприятного инвестиционного климата, расширению особой экономической зоны.

Председатель Госдумы также ознакомился с работой одного из первых резидентов «Моглино» - предприятия по выпуску лакокрасочной продукции «Нор-Маали», которое начало работать в ноябре 2017 года. Общий объем инвестиций составил более 450 млн рублей. В прошлом году завод произвел около 1,5 млн литров краски. Основной рынок сбыта завода - Финляндия, Россия, страны Балтии и Восточной Европы.