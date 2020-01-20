Общество

Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали РБК два собеседника, близких к новому правительству, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в разговоре с РБК не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о назначении Скворцовой.



Ранее о том, что Скворцова сменит Мурашко на посту главы Росздравнадзора, без ссылок на источники сообщало издание Daily Storm.



На момент публикации распоряжения о назначении Скворцовой на портале правовой информации размещено не было.