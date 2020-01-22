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Общество

Окончательное решение по строительству АЗС возле Мирожского монастыря будет принято 3 февраля в Вологде

29.01.2020 12:45|ПсковКомментариев: 2

Окончательное решение суда по поводу строительства АЗС возле Мирожского монастыря будет принято 3 февраля в Вологде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова.

Вопрос о строительстве АЗС поднял председатель парламентского комитета Виктор Антонов. Он отметил, что в связи с этим к депутатам обращаются жители города, а представители оппозиции, по его словам, используют эту тему в своих интересах. «Что нам-то делать, "Единой России"? Люди говорят, что были суды, которые выиграл бизнесмен…» - отметил он.

Наталья Тихомирова ответила, что суды действительно были. «Судилась администрация города с заказчиком. Суды вынесли решение о повторном рассмотрении данного дела. Окончательное решение будет принято 3 февраля в Вологде. Также в Арбитражном суде нашему комитету указали на то, что не совсем была раскрыта аргументированность отказа. Мы готовим развернутый ответ на данную тему», - поделилась она.

Наталья Тихомирова отметила, что, по мнению возглавляемого ею комитета, застройщиком представлены проектные решения АЗС, которые не соответствуют регламентам данной зоны. «Предписаны определенные строительные материалы и силуэт, соответствующий территории», - уточнила она.

Виктор Антонов обратил внимание, что при прежнем руководстве региональный комитет по охране объектов культурного наследия дал согласование на возведение АЗС около Мирожского монастыря.

«Я слышала только о том, что данном участке рассматривалось строительство АЗС, но исполнителем были представлены другие проекты решения с использованием других строительных материалов», - ответила Наталья Тихомирова.

Напомним, 17 июня администрация Пскова вынесла отказ ООО «Псковнефтепродукт» в выдаче разрешения на строительство АЗС на земельном участке, расположенном на ул. Я. Райниса, 2а.

ООО «Псковнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать незаконным данное уведомление, и в ноябре 2019 года Арбитражный суд вынес решение в пользу «Псковнефтепродукта». Кроме того, суд решил обязать администрацию Пскова повторно рассмотреть заявление «Псковнефтепродукта» о даче разрешения на строительство АЗС на указанном земельном участке.

На данное решение Арбитражного суда было подано две апелляционных жалобы в Четырнадцатый апелляционный арбитражный суд. Так, 27 декабря жалобу подал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, выступающий по делу третьим лицом, а 6 января - администрация Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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