Общество

Неочевидное-вероятное

6 февраля прокурор Псковской области Сергей Белов встретился с представителями региональных СМИ. Казалось бы, традиционная ежегодная встреча, привычный формат, легко прогнозируемый круг вопросов — чем тут удивишь? Однако руководителю областной прокуратуры сделать это удалось. Журналисты спрашивали о серии резонансных уголовных дел, итогах 2019-го, который в СМИ называют «годом силовиков», и других темах, представляющихся актуальными. В свою очередь Сергей Белов рассказывал о приоритетах в деятельности прокуратуры, особенностях расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности, многих других моментах. А отвечая на конкретные вопросы, он... как бы это поточнее сказать… нет, не молчал, фразу «Без комментариев» не использовал, но, видимо, понимая, что поднятая тема до конца не раскрыта, уточнял: дескать, сложность работы прокурора, в частности — моей работы, заключается в том, что не могу лишнего сказать.

«Поэтому больше того, что я вам сказал, сказать не могу», - заключил прокурор.

При этом он вновь удивлял пишущую братию, то цитируя исторических деятелей (и каких неожиданных! - кинорежиссера Пырьева, хирурга Пирогова, еще Ленина, Маркса, Луначарского), то пересказывая фрагмент книги экс-прокурора Скуратова «Кто убил Влада Листьева?», то вспоминая классику («Кому на Руси жить хорошо»), то обращаясь к образам из «Кубанских казаков», «Рабыни Изауры», «Анжелики – маркизы Ангелов». А в качестве своеобразного бонуса прокурор ответил, хороша ли у нас Конституция и высказал собственное мнение о вероятных причинах поражения социализма в СССР, хотя об этом и не спрашивали. Но сказать об этом, видимо, было надо.

Впрочем, этим монологом встреча закончилась, а началась она с подведения итогов работы «ока государева» за 2019-й, в течение которого позиция силовиков стала одним из основных факторов общественно-политической и социально-экономической жизни. Как мы отмечали, анализируя рост влияния руководителей силовых структур в рейтинге 100 самых влиятельных псковичей, они оказывали на происходящее такое влияние, какого не оказывали никогда за все последние десятилетия.

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Одно из свидетельств этих возросших возможностей – волна резонансных дел в конце 2018-го и в 2019 году в Псковской области. Напомню, что их фигурантами стали бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов (над которым сейчас идет суд), председатель областного совета профсоюзов, депутат регионального парламента Ульяна Михайлова, экс-директор особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич, журналист Светлана Прокопьева (так совпало, что встреча прокурора и СМИ проходила спустя ровно год после обыска в квартире Прокопьевой), главы районов Псковской области и другие. Неудивительно, что уже в самом начале разговора прозвучал вопрос о том, с чем, по мнению Сергея Белова, связан этот вал уголовных дел, в центре которых известные лица? Что это - эффективная работа правоохранителей, политический заказ или что-то иное?

- Сразу отвечу: здесь никаких политических заказов нет, и не может быть. Этот всплеск, наверное, связан в первую очередь с тем, что пришло время – помните, есть время разбрасывать камни и время собирать, - обратился Сергей Белов к библейским мотивам и тут же пустился в разъяснения.

Их суть: достаточно продолжительный период проводилась определенная работа и оперативно-розыскные мероприятия. Не всё тут было просто - по ряду причин, в том числе потому, что некоторые преступления совершались в условиях неочевидности. Таким образом, для того, чтобы изобличить этих лиц, в некоторых случаях нужно было проводить соответствующие мероприятия. А это дело не нескольких дней. Поэтому, вероятно, и произошло некоторое совпадение по времени.

- Хотя повторяю: к сожалению, у нас были дела, которые были не до конца реализованы в силу определенных обстоятельств. Не буду сейчас называть фамилии, были дела, когда статус некоторых лиц не дал нам, не давал нам возможности привлечь их к уголовной ответственности. Наверное, если бы тогда всё это реализовалось, наверное, уже тогда бы эти лица были привлечены к уголовной ответственности. Если вы обратили внимание, в целом по стране идут процессы. Они не только в нашем субъекте – имею в виду очень высокие должностные лица привлекаются к ответственности. Я думаю, что так и дальше будет, - сделал прогноз относительно развития событий Сергей Белов, пояснив, что коррупция носит перманентный характер. При этом он сослался на американский опыт, где есть вполне легальный бизнес - лоббирование и есть «иные процедуры под видом каких-то демократических процессов». Впрочем, отход в сторону США, где коррупция, по оценке псковского прокурора, присутствует «на самом высочайшем уровне», был недолгим. Сергей Белов тут же вернулся к нашим реалиям. «Что касается нашего государства, то думаю, что эта непримиримая борьба связана с тем, что у нас просто выхода нет», - сказал прокурор. И перешел к рассказу об уголовных делах, связанных с коррупцией на границе. Обеспечение ее безопасности — это вообще один из приоритетов (наряду с сопровождением национальных проектов) прокуратуры в настоящее время. Отпечаток тут накладывает соседство с государствами, которые ведут по отношению к России недружественную, да что — там недружественную, враждебную политику — подобрал нужное определение Сергей Белов. И привел несколько примеров того, как силовики борются с преступлениями различной направленности на границе.

- Все эти меры направлены на то, чтобы у нас не повторилось 22 июня 1941 года, когда внезапное и вероломное нападение было для нас неожиданным. В том числе с точки зрения каких-то «спящих ячеек», которые могут находиться на территории Псковской области, - продолжил свой рассказ прокурор. А при разговоре о вербовке россиян спецслужбами соседних государств поведал об истории некого россиянина — контрабандиста, которого в Эстонии долго «вели», задержали за одно, при этом обнаружили в телефоне детскую порнографию — и уж тогда принялись вербовать. Однако соотечественник, с которого на чужбине взяли подписку о невыезде, спецслужбы соседнего государства сумел перехитрить, страну покинул, через Белоруссию вернулся на родину и обратился в соответствующие органы.

Как уже было сказано, отвечая на вопросы о конкретных персонах и эпизодах уголовных дел, Сергей Белов был лаконичен и в этой связи сравнил деятельность сотрудников правоохранительных органов с... врачами: в том смысле, что и силовики, подобно медикам, должны придерживаться принципа «Не навреди». То есть: не скажи лишнего, не раскрой важных деталей, не дай преступникам шанса избежать ответственности. При всем при этом прокурор области и его подчиненные озвучили информацию о втором уголовном деле в отношении экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова (оно возбуждено по факту незаконной приемки многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного жилья — фигурантов там несколько, в том числе бывший муниципальный руководитель). Напомню, что первое дело в отношении господина Сопотова возбуждено по факту оскорбления полицейского (речь о том самом скандальном «матерном видео», вокруг которого в конце прошлого разразился громкий скандал).

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Эту ситуацию прокурор назвал примером «зарвавшегося чиновника» и выразил надежду, что он послужит «другим наукой». Впрочем, рассуждая в дальнейшем об этой истории, Сергей Белов высказал мнение, что не всё там так однозначно — и вопросы в подобных ситуациях надо бы задавать и сотрудникам правоохранительных органов, которые так ведут себя при общении с подобными чиновниками. Мол, ему сорвали погон, набили физиономию, а он потом идет на примирение за какие-то деньги. «Может быть, продают свою девственность», - прибегая к неожиданным образам рассуждал прокурор. Кстати, попенял и журналистам: те тоже не без греха — есть и такие, кто продаются, работают «на заказ». «Я иной раз некоторые станции слушаю — у меня просто уши в трубочку заворачиваются: ради красного словца не жаль и рОдного отца. Это же вообще ни в какие воротА. Вы задаете вопросы, я и вам могу задать: а что, в вашем цеху нет нечестных? - задался риторическим вопросом Сергей Белов, а до этого напомнил: - Тут кто-то из ваших коллег запустил «мульку», что этот год нам интересен тем, что заканчивается срок у начальника УФСБ и прокурора области. И там дальше пишут, что один уйдет на повышение, а другой уйдет на пенсию. Я, правда, не знаю, кого на пенсию хотят отправить, возможно, меня – потому что я постарше, чем он. Но мы еще поживем – увидим. Вопрос заключается как раз в этом, - сказал Сергей Белов.

Значительное внимание он уделил ответу на вопрос о росте влияния силовиков в 2019 году. С одной стороны, вроде бы согласился, что такой рост есть.

- Если говорить о каком-то авторитете с точки зрения масштабов нашей страны, то авторитет, наверное, у Министерства обороны. Это успехи в Сирии. Посмотришь, Шойгу встречается где-то за рубежом. Он, я бы сказал, министр с акцентом политического опыта. Ездит и в Израиль - и так далее. Если бы мне, а может и вам, 4 года назад, кто-то сказал, что наша военная полиция будет стоять на Голанских высотах и будет оттуда наблюдать – то я бы не очень поверил в это. Такие процессы происходят - и не только там. Взять Африку, - обратился к вопросам международной политики прокурор Псковской области и сделал вывод в том смысле, что авторитет министерства обороны во главе с Сергеем Шойгу настолько высок, что другие силовые ведомства «ему в подметки не годятся». С другой стороны, размышляя о ситуации в Псковской области в последние пять лет, Сергей Белов сказал, что у нас всё это время есть определенная «константа».

- Скоро уже пять лет будет, как я сюда пришел. Не заметил, чтобы колебалось, чтобы в Псковской области какое-то шараханье было по отношению к нашим силовикам. Сейчас уже третий начальник УМВД – был Борис Говорун, потом Юрий Инстранкин, сейчас Алексей Овсянников. Мне кажется, при каждом из них были какие-то свои особенности, потому что у каждого был свой багаж опыта и каждый имеет свою специализацию. Один приходит из следствия, другой из розыска. Но я не заметил, чтоб у нас как-то колебалось отношение с точки зрения отрицательной или положительной оценки.

Под занавес встречи Сергей Белов, отвечая на вопросы журналистов, предался рассуждениям о жизни. Высказал предположение, что причина многих бед в том, что в людей с детства и юности не вложена правильная «система координат», мировоззрение. Если этого нет — никакими суровыми наказаниями ничего не добьешься. «Я думаю, что для нашего государства расстреливать и бить батогами, наверное, не очень хорошо», - предположил прокурор. Что до законов, то они - работают. «Конституция у нас замечательная, работает прекрасно. Может, мы плохо работаем? Я имею в виду общество в целом. Не подумайте, что про прокуратуру — хотя и она должна работать лучше», - высказал пожелание себе и коллегам Сергей Белов. А еще предположил, что Советский Союз распался и социализм проиграл из-за того, что всех держали за пролетариев. «А пролетарии не должны были кушать хорошо и носить хорошую одежду. Это был политический заказ, из-за этого-то социализм и проиграл». Как-то так.

Александр Савенко