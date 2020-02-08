Общество

Александр Братчиков: Музыкальная школа № 1 достойна качественных инструментов, отличного оборудования и красивого внутреннего убранства

Глава администрации Пскова Александр Братчиков прокомментировал недовольства псковичей в соцсетях о дорогостоящем оснащении музыкальной школы имени Римского-Корсакова. Он заметил, что здание, в котором размещается школа, историческое, 1908 года постройки и достаточно неплохо сохранившееся до настоящего времени.

«Оно изначально строилось для того, чтобы в нем разместился банк, поэтому имперский стиль с лепниной и внутренним убранством хотелось сохранить в рамках реставрации здания. Хотелось, чтобы и внешняя обстановка соответствовала внутреннему содержанию. Да, можно было бы запланировать дешевые стулья, и простой пол, но потом их было бы сложно поменять», - отметил он.

Глава администрации подчеркнул, что был подготовлен проект реставрации здания. Правительство выделило 150 миллионов рублей из федерального бюджета, в том числе и на оборудование для школы.

«Мы смогли с поддержкой губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова доказать в правительстве, что школа этого достойна: качественных инструментов, отличного оборудования и красивого внутреннего убранства. Там будет именно прекрасно и снаружи и внутри. Я уверен, что это будет лучшая музыкальная школа на Северо-Западе и мы ею будем гордиться», - подчеркнул глава городской администрации.

Глава администрации назвал предварительные сроки окончания работ: в мае 2020 года планируется закончить реставрацию здания, к началу учебного - возобновить занятия.