Общество

У контрольного управления администрации Пскова возникли вопросы к поставщику мебели в детскую музыкальную школу

Контрольное управление администрации Пскова по поручению главы администрации города Александра Братчикова проводит проверку госзакупки мебели для детской музыкальной школы №1 им Н.А. Римского-Корсакова. У проверяющих уже возникли вопросы, связанные с обоснованием цены поставленного товара и страной его производства. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после привлечения экспертной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

«Администрация города стремится к прозрачности данной закупки. Согласно нашему приказу мы уже проводили проверку около трех недель назад. На тот момент мы проверяли все связанное с финансированием, и сразу возникли вопросы к обоснованию начальной (максимальной) цены. Несмотря на то, что сертификаты поставщиком представлены российские, такой мебели на территории нашей страны обнаружить не удалось. Товар на тот момент мы не смогли осмотреть, потому что он был на складе хранения поставщика в Москве», - рассказала она.

По ее словам, на данный момент мебель перемещена на склады хранения заказчика в Пскове. Поэтому сейчас проводится еще одна проверка - на соответствие поставленной мебели техническому заданию. Кроме того, нужно окончательно определиться со страной ее производства.

«С учетом того, что у нас нет штатных специалистов, которые бы могли правильно и грамотно все оценить, мы, конечно же, будем привлекать экспертов. Будем заключать контракт с экспертной организацией для того, чтобы они помогли нам выяснить, где была произведена мебель. Российское ли это производство, как уверяет поставщик, или производитель - иностранный. Если это, к примеру, итальянская или немецкая мебель, мы вполне возможно тогда нарушим только статью 14 ФЗ-44 (федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), а если это будет мебель российского производства, то возникает большой вопрос - чем обоснована такая высокая цена. Мы во всяком случае российской мебели по таким ценам не нашли. Поэтому нам и нужна экспертиза», - пояснила Наталья Симонова.

Она подчеркнула, что все вопросы - к поставщику, а не к заказчику. И в то же время начальник контрольного управления городской администрации обратила внимание на один нюанс. Когда готовилось техническое задание по госзакупке мебели, в нем прописывались все характеристики в соответствии с проектом и его рабочей документации. Проект же разрабатывался, когда еще не было запрета на поставку иностранной мебели для госучреждений (действовал с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2019 года). В декабре этот запрет уже был снят, потому что соответствующее постановление правительства пока не продлили. Однако нарушение в случае выявления иностранного производства поставленной в музыкальную школу мебели все равно будет - закупка осуществлялась в ноябре, когда запрет действовал.

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«Мы как контрольный орган обязательно должны привлечь экспертную организацию, чтобы специалисты дали экспертное заключение. Мы как контрольный орган имеем на это право, и мы это сделаем. Мы уже видим некоторые несоответствия сами, но нужен все-таки вердикт профессионалов. Долгая конкурсная процедура не понадобится, поскольку данный контракт можно будет заключить с единственным поставщиком по п.4. ч.1. ст.93 ФЗ-44. Соберем коммерческие предложения и по наименьшей цене заключим муниципальный контракт с лицензированной организацией», - заключила Наталья Симонова.