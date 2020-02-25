Общество

Михаил Ведерников о спорах вокруг псковского регоператора ТКО: Я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников надеется, что в ситуации вокруг псковского регоператора ТКО — ООО «Экопром», которого обвиняют в сговоре с субподрядчиками по транспортировке отходов, возьмет верх здравый смысл. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет губернатор высказал на пресс-конференции 26 февраля, отвечая на вопрос корреспондента радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Это медицинский факт, нужно констатировать – наш регоператор стал субъектом спора между участниками этого рынка. Мы знаем, какая компания хочет, чтобы наш регоператор обанкротился, знаем, какая компания хочет сюда войти. И понимаем, что Псковская область может стать помойкой для Новгородской области, Ленинградской и ряда других регионов», - отметил губернатор.

«Я не согласен с позицией ФАС. Это мнение очень жесткое. Мне бы не хотелось увидеть в перспективе, что ФАС стоит на стороне одного из участников рынка», - подчеркнул он.

По сравнению с другими регионами, Псковская область, на его взгляд, достаточно мягко вошла в эту реформу. «Какая сильная Московская область - и то ее потрясло этой реформой. Я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх», - сказал Михаил Ведерников.

Вопросы к регоператору, по его словам, «еще есть, но они в совсем другой концентрации, и люди в другой тональности об этом говорят». «И надо отметить, что и региональный оператор совсем по-другому реагирует на жалобы», - заметил глава региона.