Общество

Михаил Ведерников: Надо радоваться, что нам удалось получить такую мебель для ДМШ №1

«Надо радоваться, что нам удалось получить такую дорогую мебель для ДМШ №1», - сообщил на пресс-конференции 26 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя дискуссии вокруг якобы непомерно дорогих закупок для реконструируемой музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова.

Губернатор напомнил, что по факту закупки мебели возбуждено уголовное дело. «Коллеги из правоохранительного блока разбираются по вопросу отсутствия поставленных стульев. Вся мебель на сегодняшний день на месте – тут вопросов нет. Что касается стоимости этих стульев, то проект реставрации музыкальной школы был подготовлен в 2016 году и с тех пор лежал мертвым грузом. И дальше бы лежал. Я обратился к президенту и нам выделили средства, - рассказал губернатор. - Деньги пришли в середине года, нам их нужно было бы освоить до конца года, иначе бы их пришлось возвращать».

Переделывать проект, по его словам, тоже было бессмысленно, «Он делался ни при мне или Братчикове. Надо радоваться, что нам удалось получить такую дорогую мебель. Эти стулья будут не в кабинете директора, а в детских аудиториях. Удалось получить мебель такого уровня – прекрасно», - считает Михаил Ведерников.

В мае, отметил он, откроется музыкальная школа, которая будет оборудована по последнему слову техники, «и, возможно, молодые музыканты не будут уезжать в другие города, потому что там инструменты лучше». «У нас же до этого было, что некоторые инструменты, кажется, "Ленина видели"», - резюмировал глава региона.