Общество

Владимир Путин прибыл в Псков

Президент России Владимир Путин 1 марта прибыл в Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в аэропорту его встретили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

На фото: Визит Владимира Путина в Псков 1 марта 2013 года

В рамках рабочей поездки в Псковскую область Путин посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию. Глава государства примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Как ожидается, Путину продемонстрируют макет панорамы боя 6-й роты, а также пункт сбора информации для проекта «Дорога памяти». Кроме того, запланирована и краткая беседа президента с родственниками погибших воинов.

30 июля 2018 года президент подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.