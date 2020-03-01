Общество

Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«Сейчас хочу сказать вам, что поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, поэтому надеюсь, что вам они также будут интересны», — заявил Володин журналистам.

По словам Володина, эти предложения направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

«Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу», — добавил спикер ГД.