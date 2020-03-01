Общество

Одна из поправок президента в Конституцию включает упоминание бога

Одна из поправок к Конституции РФ, предложенных президентом России Владимиром Путиным, предусматривает упоминание бога. Об этом 2 марта заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишут «Известия».

Так, по словам Володина, поправка касается названия законопроекта. «Президент предлагает наименование проекта закона Российской Федерации о поправке в Конституцию РФ изложить в следующей редакции: «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации функционирования публичной власти», - сообщил Володин. В имеющейся редакции законопроект носит название «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Председатель Госдумы также сообщил, что одна из поправок распространяет запрет двойного гражданства и наличие счетов в зарубежных банках на муниципальных служащих. Напомним, в принятой в первом чтении редакции законопроекта такой запрет касается только государственных гражданских служащих.

В числе поступивших ко второму чтению поправок президента есть норма о недопустимости действий и призывов к отчуждению частей территории России, рассказал председатель Госдумы. «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются», - сказал Володин.

По словам Вячеслава Володина в президентских поправках указывается, что «государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык, как язык государствообразующего народа». Он также отметил, что согласно поправкам, русский народ входит в союз равноправных народов, при этом права малых народов также защищены в поправках президента. «Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, закрепляет нашу традицию, историю культуру, закрепляется язык русский на территории всей страны, но в республиках могут устанавливать языки этих республик», - рассказал председатель Госдумы.

Кроме того, по словам Володина, другая поправка гласит, что «государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».«Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», - заявил Володин.

По словам председателя Госдумы, президент предложил зафиксировать в Конституции, что Россия является правопреемником СССР. «Мы говорим о правопреемственности, а именно об этом речь идет в поправке президента о правопреемственности Советского Союза в рамках Российской Федерации», - сказал В. Володин. Он отметил, что предложение является «ответом на запрос, который существует в обществе» и зачитал поправку: «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации».

По словам Вячеслава Володина в 18 часов 2 марта закончился срок внесения поправок ко второму чтению. «10 марта законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании во втором чтении», - сообщил председатель Госдумы.