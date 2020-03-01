Общество

ЦИК России представит логотип и слоган голосования по Конституции

Центризбирком России имеет концептуальное решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправках к Конституции, официальный вариант будет представлен в ближайшее время, заявила секретарь комиссии Майя Гришина. Об этом сообщает ТАСС.

«Официальный [логотип и слоган] мы представим», - сказала она. Гришина добавила, что концептуальное решение уже имеется, но ЦИК представит его в ближайшее время уже в качестве публичной презентации. Детали дизайна логотипа и слогана в Центризбиркоме раскрывать не стали.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию в январе. Документ был принят в первом чтении. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников 2 марта заявил, что палата планирует рассмотреть проект во втором чтении 10 марта, а в третьем - 11 марта.