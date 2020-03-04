Общество

ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта

Центризбирком России планирует представить слоган и логотип предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на заседании 11 марта, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас подготовили брендбук, уже в регионы сейчас отправляем. Мы буквально на днях подпишем контракты с теми, кто нам их разрабатывал. И, наверное, 11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании», - сказала Памфилова.

Ранее ЦИК утвердил порядок расходования бюджетных средств на проведение кампании по голосованию за поправки в Основной закон. На неё выделено более 14,8 миллиарда рублей.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию было предложено провести 22 апреля. Президент Владимир Путин эту идею поддержал. Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России.