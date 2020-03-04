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Общество

«Политическим завещанием» Владимира Путина назвала поправки в Конституцию Элла Памфилова

06.03.2020 10:26|ПсковКомментариев: 2

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию его «политическим завещанием», которое призвано зафиксировать его достижения для будущих поколений. Как пишет «Коммерсант», она подчеркнула, что высказывает свою гражданскую позицию.

«Владимир Путин запускает процесс развития. Это не Путину нужно как таковому. Он четко сказал, что не собирается ломать, оставаться президентом, Госсовет не будет подменять президента, двоевластия в стране не должно быть. Он четко обозначил свою позицию», - заявила глава ЦИК.

Элла Памфилова отметила, что Владимир Путин много сделал для страны и «кто пожил, может сравнивать». «Я помню, когда был ужас-ужас-ужас и можем сравнить, какие ключевые вещи надо сберечь, чтобы страна развивалась и была сильна», - заявила она и добавила, что государству надо динамично реагировать на вызовы времени.

Теги: #Путин #ЦИК #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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