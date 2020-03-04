Общество

Александр Козловский: Наша история неразрывно связана с верой в бога, и это нужно отразить в Конституции

«Наша история неразрывно связана с верой в бога, и это необходимо отразить в Конституции», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя целесообразность предложенной президентом Путиным поправки в Конституцию РФ о боге.

«Поправка о боге появилась потому, что мы начали вспоминать свою историю, задумываться об идентичности русского человека и о том, что мы неразрывно связаны с богом, притом, что мы - многоконфессиональное государство, - подчеркнул депутат. - А то, что мы должны себя идентифицировать с богом, мне кажется, даже не обсуждается. Мы живем в Псковской области. Посмотрите, сколько у нас храмов, монастырей. Здесь берет начало православие. Наша история и наш народ неразрывно связаны с верой в бога, и это необходимо указать в том числе и в Конституции».

Напомним, президентские поправки предполагают внесение в Конституцию понятия «бог». В них говорится, что «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Новая норма будет соседствовать с формулировками из первой главы Конституции, что Россия - светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.