Общество

Александр Козловский поддержал позицию Виктора Антонова о преимуществе законодательства РФ над нормами международного права

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поддерживает позицию первого вице-спикера областного Собрания депутатов Виктора Антонова, который накануне обозначил важность поправки в Конституцию о преимуществе российского законодательства над нормами международного права и заявил, что не хочет жить по «брюссельским законам».

«Это было эмоциональное обозначение своей позиции, но это верно, это правильно, - сообщил Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». - Сегодня под разными соусами подается, чтоб мы начали воспринимать мир глазами европейцев, которые живут по своим законам. У них другие ценности, отличные от наших, и здесь я поддерживаю Виктора Васильевича в том плане, что мы должны в первую очередь руководствоваться своим законодательством. Нормы международного права не должны идти в ущерб российским интересам».

«Если какое-то количество лет назад мы вошли в ВТО и без проблем взаимодействовали с другими странами, то теперь мы живем в других реалиях, когда продукция некоторых стран не может поставляться в РФ. Все меняется, все переворачивается. В таких условиях наше российское законодательство должно защищать интересы граждан от международного законодательства. Так что высказывание Виктора Васильевича верно», - заключил депутат Госдумы.