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Общество

Марина Борисенкова о поправках в Конституцию: Мне хочется быть мамой, а не родителем №1

14.03.2020 10:32|ПсковКомментариев: 1

Поправки в Конституцию - это своевременное решение. С 1993 года мир не стоит на месте, все меняется и, наверное, именно сейчас эти изменения назрели. Такую позицию по поводу внесения поправок в Конституцию озвучила депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Марина Борисенкова отметила, что особенно поддерживает поправки, которые касаются социальной политики государства. «Мне бы хотелось заострить внимание на социальном блоке поправок, к которому я отношусь очень положительно. Во-первых, я призываю всех почитать поправки. Многие люди говорят о том, что даже не видели их, а там есть хорошие и очень мудрые мысли. Мысли о МРОТ, о детях, о том, что для них нужно организовывать спортивную деятельность, например. Думаю, никто не будет спорить, что дети - это очень важно для будущего страны. Кстати, я полностью поддерживаю спорную поправку по поводу мамы и папы. Мне не нравится и не хочется быть родителем №1, я хочу быть мамой», - рассказала Марина Борисенкова.

По мнению депутата, многие важные вещи действительно должны быть зафиксированы в Конституции, а не только регулироваться федеральным законодательством. «Люди должны понимать, что есть поправки, которые дублируются законами, но закон можно изменить большинством голосов группы людей, а здесь будет решать народ. Мне кажется, что народ должен принять правильное решение», - заключила Марина Борисенкова.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Совет Федерации также одобрил закон. Накануне депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за внесение поправок в Коснтитуцию. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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