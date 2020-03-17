Общество

Председатель регионального профсоюза работников здравоохранения: Поправки в Конституцию в сфере охраны здоровья приведут к улучшениям

Поправки в Конституцию в сфере охраны здоровья населения однозначно приведут к улучшениям. Впервые поправки гарантируют обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, укрепление и сохранение общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, относя это к совместному ведению как федерации, так и субъектов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала председатель Псковской областной организации российского профессионального союза работников здравоохранения Анжелика Шундер.

«Хочется отметить, что принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации поправки к основному закону страны, впервые поднимают на федеральный уровень ответственность за установление единых правовых основ системы здравоохранения. Изменения 71 статьи Конституции помогут реализовать вертикаль власти в сфере здравоохранения. Немаловажно, что обеспечение гарантий медицинской помощи гражданам также уточняется в одной из статей. Еще есть дополнения в 132 статью, они дают основания формировать новую нормативную базу, которая позволит, по возможности, муниципалитетам поддерживать свои больницы, поликлиники, ФАПы в пределах компетенции. Все это пойдет на пользу населению, эти изменения должны привести к улучшениям. Установка правовых основ здравоохранения впервые отнесена к федеральному уровню» - заявила Анжелика Шундер.

Она отметила, что действующая Конституция была принята в 1993 году, ее принимали достаточно быстро и в очень непростое время. «С тех пор прошло 27 лет и ситуация, конечно, изменилась. Не только наша страна, но и весь мир живет в других реалиях. Конституция не должна быть оторвана от жизни, нормы должны соответствовать времени. Поправки, касающиеся индексации пенсии, уровня МРОТ, конечно, должны быть закреплены», - заявила она.

Анжелика Шундер отметила, что при голосовании нельзя не учитывать, что поправки дают дополнительные возможности регионам и обеспечивают суверенитет нашей страны. «Никто не вправе за нас решать, как нам жить, все зависит только от нас. Я надеюсь, что большое количество жителей нашего региона проголосуют 22 апреля и сделают свой выбор. Я и все мои родные обязательно пойдем на голосование», - заключила она.