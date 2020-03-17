Общество

Андрей Царев: Благодаря поправкам люди стали вчитываться в Конституцию

В процессе обсуждения поправок в Конституцию России люди стали читать этот основной документ страны и стали вникать в смысл ее статей. На это обратил внимание член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm). «Это процесс очень важен для нашего общества», - добавил он.

Комментируя вопрос о необходимости переноса сроков голосования по поправкам в Конституцию в связи угрозой распространения коронавируса, Андрей Царев подчеркнул, что здоровье граждан должно быть на первом месте.

«Президент прав, что нужно посмотреть, как будут развиваться события дальше. У нас еще месяц впереди, и практически каждый день меняется ситуация. Сейчас загадывать еще рано. Думаю, к концу марта - началу апреля можно будет определенно говорить, нужно ли переносить сроки голосования по поправкам в Конституцию. Окончательное решение нужно принимать в зависимости от ситуации, от того, как она будет развиваться», - добавил он.

Андрей Царев также сообщил, что поддерживает пакет поправок в главный документ страны. «Мне кажется, они давно назрели, особенно те, что касаются социального блока. Трудно спорить, что ситуация кардинально изменилась с тех пор, когда принималась Конституция. Сейчас возникли другие вызовы, поставлены другие задачи, которые стали более приоритетными, изменилась и политическая ситуация, поэтому логично, что эти поправки появились именно сейчас», - заключил он.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Датой голосования Путин утвердил 22 апреля.

На общероссийское голосование вынесут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

«Путин определил дату общероссийского голосования, но приоритетом остается безопасность здоровья граждан в связи с коронавирусом», - ранее прокомментировал подписание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.