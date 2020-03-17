Общество

Председатель реготделения «Союза женщин России»: Традиционная семья - это основа и сила России, которую нужно закрепить в Конституции

То, что президент Владимир Путин начал менять статьи и улучшать Конституцию, это даже не своевременно, это просто необходимо. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей высказала председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова.

«Я считаю, что нужны не только поправки, но, возможно, и новая Конституция. Поправки - это только начало работы над Конституцией, может быть, в будущем будет какая-то совершенно новая версия. На самом деле, та Конституция, которая принималась в 90-е годы, в основном, писалась при участии западных экспертов и аналитиков. Слишком много трагических страниц истории с ней связаны. К сожалению, сейчас Конституция не вызывает такого светлого чувства, когда ты понимаешь, что это тот документ, который гарантирует тебе все права и свободы», - заявила Наталья Никифорова.

Она обратила внимание, что 19-я статья в Конституции о том, чтобы у женщин и мужчин были не только равные права, но и возможности, была предложена группой женщин в Госдуме и конкретно «Союзом женщин России».

«Мы знаем, что у женщин есть возможность работать, но для воспитания детей должна быть государственная поддержка. Нужно понимать, что за каждой статьей в Конституции стоят разъяснения. И если Конституция - это такая маленькая книжка, то разъяснения к ней - это несколько томов законодательных трудов, ведь каждая статья тянет за собой и изменения в законах. Это очень большая работа. Для нас очень важно, что в поправках отмечается родительство. Сегодня мы вынуждены подчеркнуть в Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины. Это вызвано новыми идеологическими запросами. Мы видим, что мир настолько перестроился, что мы вынуждены прописать это в главном законе страны.

В нашей организации мы придерживаемся четкой традиционной позиции, мы никогда не будем поддерживать то, что есть родитель №1 и родитель №2. Для нас традиционная семья - это основа и это сила, которая есть у России», - пояснила спикер.

Комментируя предложение Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина, Наталья Никифорова заявила, что в России нужно отменить любые количественные ограничения на участие в выборах. «Я бы сказала, что сроки нужно не отменять, а просто отменить любые ограничения в количестве раз. Вот сколько человек считает нужным и сколько хочет раз участвовать в выборах, столько и нужно. Должна быть конкурентная борьба, а народ будет решать. Что это за демократия и свободы такие, когда мы устанавливаем такие ограничения. Давайте тогда разрешим только два раза ходить в областное Собрание или в Гордуму, давайте только два раза разрешим руководить партией. Любые ограничения должны быть сняты, у человека должно быть право избираться. Выберут его или нет - это второй вопрос», - заявила председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России».

Наталья Никифорова заключила, что она и ее семья обязательно пойдет на голосование 22 марта, чтобы сказать свое веское слово.