Общество

Сопредседатель регионального штаба ОНФ: Необходимо отметить в Конституции приоритет семьи, как ячейки общества

Поправки в Конституцию готовились в слишком сжатые сроки, а состав экспертной комиссии должен был быть шире. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал Владимир Никишин сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области, директор АНО «Детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота».

«Я считаю, что сроки подготовки поправок в Конституцию нужно было увеличить, нужно было сделать это поближе к каким-то очередным выборам, чтобы кардинально решить вопросы про двойное гражданство, про наличие собственности и счетов за рубежом. Экспертная комиссия мне тоже не совсем нравилась, туда вошли многие медийные люди, они часто мелькают на экранах, но многие из них не специалисты, а пиарщики, также в ней не было военных. Думаю, что нужно было комиссию расширить», - пояснил Владимир Никишин.

Он считает необходимым отметить в Конституции приоритет семьи, как ячейки общества. «Семья - это основа нашего государства. Семейные ценности нужно укреплять, я не сторонник гражданских браков. Когда-то была специальная статья по сожительству и это было уголовно наказуемо. Семья - это законодательно закрепленная ячейка общества, этот институт однозначно нужно укреплять. А вот патриотизм должен быть ответным понятием, которое должно включать и любовь к Родине, и любовь государства к своим жителям. Здесь должна быть какая-то взаимосвязь», - поделился Владимир Никишин.

Он заявил, что, по его мнению, над поправкам начали работать немножко не в то время. «Я еще раз просмотрю и изучу поправки, если для себя я не увижу каких-то кардинальных изменений, то даже не знаю, идти на голосование или нет. Конечно, как граждане, мы вроде бы должны пойти, но не хочется обманывать самого себя. Я никого не агитирую против, у каждого должно быть свое мнение», - заключил собеседник.