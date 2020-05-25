Общество

Кто станет новым председателем Псковского облсовпрофа?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 22 мая. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - выборы председателя Псковского областного совета профессиональных союзов.

Сегодня мы поговорим о положении дел в ведущей региональной общественной организации - областном совете профессиональных союзов. Исторически сложилось, что областной совет профсоюзов - самая влиятельная и многочисленная общественная структура, она объединяет 50 тысяч человек. Организация обладает значительным материальным имуществом, включающим целую сеть оздоровительных и санаторно-курортных учреждений, объектов недвижимости по всей области. Таким образом, контроль над профсоюзной региональной организацией является крайне важным для различных политических групп, а профсоюзная собственность представляет большой финансово-хозяйственный интерес.

За последние 15 лет были неоднократно попытки вмешательства в ситуацию борьбы за кресло профсоюзного лидера, в том числе при активном участии различных политических партий и администрации Псковской области. Выборы, которые состоятся через 2 недели, проходят на фоне острого кризиса: во-первых, экономического, так как в период ограничительных мер по коронавирусу все санатории закрыты; политического: три года руководство профсоюзов находится в конфликте с региональным руководством; внутрикорпоративного — очевидный раскол и разлад среди отраслевых профсоюзов; правового, поскольку в отношении нынешнего руководителя Псковского облсовпрофа возбуждены уголовные дела. Все это складывается на фоне информационного противостояния, многочисленных публикаций в СМИ. Кандидатами по пост руководителя областных профсоюзов на данный момент претендуют 3 человека, сообщила представитель общественной организации Елена Ширяева.

«8 июня 2020 года состоится 26 отчетно-выборная конференция Псковского областного совета профессиональных союзов. В соответствии с уставом организации на должность председателя Псковского облсовпрофа были выдвинуты следующие кандидаты: это действующий лидер профсоюзов Ульяна Александровна Михайлова, ее заместитель Андрей Петрович Хришкевич и председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Олегович Иванов. Они были выдвинуты отраслевыми профсоюзами, сейчас идет процедура рассмотрения кандидатов на эту должность. 27 мая состоится заседание исполкома ФНПР, на котором эта процедура состоится. А 8 июня основное событие - выборы председателя Псковского областного совета профсоюзов», - рассказала Елена Ширяева.

Основной противник госпожи Михайловой в выборной гонке за главное кресло — председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов. Его кандидатуру Ульяна Михайлова считает «подсадной уткой» от региональной власти. Дескать, чиновникам выгодно иметь покладистых общественников, не поднимающих людей на митинги, как это было в критический момент с работниками госпредприятия «Псковпассажиравтотранс». За протестные акции в субъектах глав регионах, как известно, федеральный центр по голове не гладит. Но даже если представить, что влияние региональной власти на результат выборов в крупнейшей общественной организации области, имеющей ко всему прочему неплохой имущественный комплекс, оказывается, что надо смотреть и другую сторону медали: дыма без огня во внутреннем конфликте лидера облсовпрофа с отраслевыми профсоюзами тоже не бывает. Ульяна Михайлова, рассказывают ее коллеги по профсоюзной деятельности, подчас подавляет другие мнения и не приемлет вообще другое, отличное от своего, мнение. Сегодня в «Дневном дозоре» мы заочно соберем кандидатов и их сторонников, дадим право высказаться прямо: что не так в политике Ульяны Михайловой? Какую программу действий предлагает ее основной конкурент Игорь Иванов? Испытывают ли профсоюзы давление со стороны действующей власти?

Десять лет у руля Псковского облсовпрофа находится Ульяна Михайлова. Говорит, и предыдущие выборы мягкими не были, но в этот раз прессинг усилился, считает Ульяна Михайлова, за счет вмешательства региональной администрации. Выводы для себя по ситуации в организации профлидер уже сделала.

«Ну очень уж жестко в нашу организацию залезла администрация области, пообещала моим товарищам золотые горы, увеличение количества путевок, может быть, загрузки, может быть, еще какие-то бонусы, увеличение политического влияния, профчисленности и так далее. Поэтому то, что происходит, происходит в общем-то разбор полетов внутри профсистемы накануне отчетно-выборной кампании. Наши выборы всегда были альтернативными, всегда были конфликты, и я к этому вопросу отношусь сдержанно. Сейчас нам бы объединиться, руководителям отраслевых профсоюзов, профактивистам, а не плевать друг в друга грязью в средствах массовой информации , а спиной у спины вести переговоры, создавать волну коллективного реагирования, выдирать для наших профсоюзных активистов денежные средства, помогать социально ориентированным работодателям стабилизировать работу в условиях коронавирусной инфекции, делать флешмобы, делать обращения-заявления в правительство Российской Федерации, президенту, уполномоченным представителям президента на территории области и Северо-Запада, помогать восстанавливать экономику. А для нас что это значит? Восстановление работы и непосредственно наших профсоюзных активистов, восстановление уровня их доходов и их заработной платы. С социальной точки зрения, у нас пять лет прошли успешно, мы с вами все видим статистику - зарплата росла, пусть не теми темпами, как хотелось, но росла , правозащитные мероприятия мы проводили, пакеты льгот на территории региона формировали. И это происходило не само собой , а происходило в результате нашей активной деятельности под моим руководством. Но выводы относительно того, что происходит я, безусловно, сделала, и в случае избрания, поверьте, я существенно поменяю способ управления по вопросам, связанным со всеми нашими профсоюзными организациями. Но тем не менее остается принцип прежний - везет тем, кому везет, и помогать мы будет тем, кто активно работает», - заявила Ульяна Михайлова.

Основной противник Ульяны Михайловой, председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов видит основой своей программы помощь не самым активно работающим, а всем коллегам. На то она и профкомовская солидарность, говорит он. Господин Иванов прямо говорит: с региональными властями, если он займет кресло руководителя облсовпрофа, он воевать не будет - не в этом задача общественной организации, права трудящихся можно отстаивать и с помощью договоренностей. Хотя, если надо, вести народ на митинги он тоже готов, как на крайнюю меру.

«Я вообще ничего плохого в нормальном взаимодействии и работе с властью точно не вижу - это только благо, давайте не забывать, что я сегодня возглавляю достаточно крупный отраслевой профсоюз - профсоюз работников жизнеобеспечения - это работники ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, которые, кстати говоря, не прекращают свою работу и, соответственно, где учредителями являются либо администрация города, либо администрация области, то есть по сути являются, в том числе, работодателями. Как вы видите решение того или иного вопроса без взаимодействия? Сегодня оно эффективно, оно у нас получается. У нас прекрасные профильные отношения с комитетом по ЖКХ и строительству, профильным вице-губернатором. Мы видим, что вопросы решаются. Посмотрите, тот же самый водоканал, который благодаря участию губернатора, благодаря тем деньгам, которые удалось выбить из федерального центра, сегодня функционирует и достаточно успешно. Просто видна работа, а как без этого? Почему многие думают, что власть, она пришла сегодня для того, чтобы что-то скрыть, что-то не сделать? Мне кажется, что у профсоюзов сегодня, что у власти, по сути, единая задача - сделать так, чтобы жизнь людей была достойной . В нашем случае, чтобы человек труда получал достойную заработную плату, социальный пакет, социальные гарантии и при этом мог полноценно культурно развиваться, и это правильно. Если говорить о механизмах профсоюзной работы: когда мы используем митинги, пикеты, шествия - да это все должно быть, поскольку это законное право, которое прописано в федеральном законе о профсоюзах, правовом кодексе и, соответственно, в случае необходимости это нужно использовать», - рассказал Игорь Иванов.

Экс-руководитель отраслевого профсоюза работников образования, бывший оппонент Ульяны Михайловой Юрий Андреев высоко оценивает многие ее личные качества, но при этом говорит и о политических ошибках.

«Я не говорю, что она во всем права. Мы работали вместе, с Ульяной Александровной я работал, наверное, почти лет 15 . Могу охарактеризовать ее как человека принципиального, работоспособного, у нее есть искра в работе, она талантливый человек, который не жалеет себя. Скажу так, хоть при Ульяне Александровне я не работаю семь лет, я внимательно слежу за всем. Она держит руку на пульсе профсоюзной жизни. Собственность профсоюзов сохранена только благодаря Ульяне Александровне. Если в ФНПР разброд и шатание, то у нас - санатории, дома отдыха, турбазы в хорошем состоянии, пользуются спросом , авторитетом и отзывы всегда хорошие. Важно, что собственность находится в руках - не распродана, не распущена, не растащена. Единственный недостаток - был в целом ослаблен контроль за финансовой деятельностью, явно были правонарушения. Был поднят такой шум, что Следственный комитет и ОБХСС занимались проверкой всей финансовой деятельности, а, в конечном итоге, ведь ничего не нашли», - рассказал Юрий Андреев.

Нынешний руководитель профсоюза работников образования Наталья Горбачева называет метод управления Ульяны Михайловой «узурпацией власти». Профсоюзам в лидерах нужен человек, который будет не подавлять, а объединять, уверена госпожа Горбачева. Она видит в руководителях молодого, но уже хорошо себя зарекомендовавшего Игоря Иванова.

«Хотя в работе Ульяны Александровны есть и положительные моменты, но все ее шаги, в частности, даже во время проведения настоящей конференции, говорят о том, что она совершенно не собирается поворачиваться в сторону областных отраслевых профсоюзов. Она продолжает, как меня уже неоднократно цитировали, узурпацию власти. Ее последний документ о принципах деятельности - там вообще ни слова нет про областные организации, там только «я буду распределять, делать», и все это называется словом «облсовпроф», то есть «облсовпроф - это я». Эта позиция противоречит понятию профсоюза, профсоюзного движения. Позиция профсоюза, на мой взгляд, - это социальное партнерство во всех его проявлениях, это не подобострастие, это не какое-то заигрывание, это четкое выражение своих интересов и продвижение профсоюзных программ, которые идут на улучшение жизни членов профсоюза. Если мы коротко за последнее время проанализируем деятельность Ульяны Александровны, то увидим, что ее позиция защиты была направлена только на скандалы, и мы в этом вынуждены были принять участие. А Игорь Олегович, я видела, во-первых, как он рос, как он работает на создание новых профсоюзных организаций, ему верят люди. Никто не заставлял их вступать. А сколько учреждений уже охвачено профсоюзной деятельностью. Кроме того, он помогает и в других профсоюзах, он помогает, самое главное, разрешить конфликты», - пояснила Наталья Горбачева.

Заместитель руководителя Псковского облсовпрофа и один из трех кандидатов на руководящий пост - Андрей Хришкевич, которого многие считают техническим кандидатом Ульяны Михайловой, воздержался от характеристик на своих конкурентов. Тем не менее Андрей Хришкевич был и остается союзником госпожи Михайловой.

Отчасти отраслевые профсоюзы сами виноваты в том, что в руках Ульяны Михайловой оказалось слишком много власти - высказывает мнение председатель профсоюза работников АПК Елена Васильева. Она рассчитывает на то, что новый лидер облсовпрофа будет работать со всеми коллегами на равных, без превалирования личного мнения над большинством.

«Сейчас, анализируя эти пять лет работы председателя, мы понимаем, насколько где-то и председатели отраслевых организаций передавали дополнительные бразды правления Ульяне Александровне, и понимаем, что это была ошибка. В свою очередь, естественно, в следующую пятилетку мы будем пожинать плоды этой работы. На сегодня мы видим работу Игоря Олеговича уже предварительно в команде, он выстраивает работу логически, в принципе, все понимают, что работу, которую на себя берет председатель, он один не может вести. То есть любой человек, который становится публичным, который находится в кругу коллег, должен идти в одной связке, то есть решаться вопросы должны со всеми сообща, эта работа должна быть направлена на членов профсоюза всех отраслей, на работу недвижимого имущества, которое на сегодняшний день у нас сохранено не только благодаря одному человеку, а благодаря нашим ветеранам, которые возглавляли псковскую областную территориальную организацию. Вот так. Поэтому мы на сегодня видим в нем лидера», - сказала Елена Васильева.

Очевидно, что на данный момент в СМИ много публикаций, заявлений от отраслевых профсоюзов, в большей части критических, в отношении Ульяны Михайловой. При этом она сама высказывается не в свою защиту, а с критикой администрации Псковской области. В областном совете профсоюзов раскол и политическая борьба, острая дискуссия при участии СМИ и соцсетей. Безусловно, мы будем следить за ситуацией. Постараемся пригласить кандидатов на открытую дискуссию на волнах нашей радиостанции, а результат выборов все мы узнаем 8 июня.