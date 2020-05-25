Общество

Председатель Координационного совета профсоюзов Дедовичского района: Ульяна Михайлова откликается на просьбы о помощи в любое время дня и ночи

Председатель Координационного совета профсоюзных организаций Дедовичского района, председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Дедовичская районная больница» Наталья Задорожная, оценивая работу Псковского облсовпрофа под руководством Ульяны Михайловой, отметила высокую интенсивность личных контактов действующего лидера профсоюзного движения с профсоюзным активом региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

«В любое время дня и ночи мы можем обратиться и к председателю областной организации профсоюза Анжелике Шундер, и к председателю облсовпрофа Ульяне Михайловой - и никогда не было такого, чтобы нам сразу не ответили. Чтобы Михайлова когда-нибудь не отреагировала на наш телефонный звонок или на обращение через любой мессенджер - такого даже представить невозможно. На каждую нашу проблему, а их у нас возникало и возникает много, всегда следовала мгновенная реакция», - подчеркнула Наталья Задорожная.

«Наш профсоюзный актив считает, что Псковскому облсовпрофу под руководством действующего председателя удалось наладить работу по всем направлениям - от санаторно-курортного оздоровления до правозащитной деятельности, причем на высочайшем уровне. Я хочу напомнить, что при прямой поддержке Псковского облсовпрофа и личном участии Ульяны Михайловой нам удалось отстоять юридическую независимость нашей больницы: в то время как практически все районные больницы потеряли свой статус и работают в составе нескольких межрайонных больниц, Дедовичская больница осталась районной, и на всех митингах жителей района на трибуну выходила Ульяна Михайлова, выражала прямую поддержку гражданам, помогала координировать другие действия в защиту больницы - вместе с людьми, которые здесь живут. Такой же большой вклад Псковский облсовпроф под ее руководством внес в сохранение нашего районообразующего предприятия - Псковской ГРЭС», - подчеркнула председатель Координационного совета профсоюзов Дедовичского района.

Наталья Задорожная напомнила, что между Дедовичским районам, Координационным советом профсоюзных организаций района и Псковским облсовпрофом в течение нескольких лет подписывалось соглашение о бесплатном оздоровлении ветеранов профсоюзного движения. «Пенсионеры, которые съездили на отдых и оздоровление в профсоюзные санатории «Черёха», «Голубые озера», «Хилово», при каждой встрече просят передать председателю облсовпрофа благодарность за такую возможность. Они очень высоко оценивают нынешнее состояние профсоюзных учреждений, потому что им есть с чем сравнивать. Тот же санаторий «Хилово», в котором за последние года была проведена огромная работа по улучшению состояния номерного фонда, лечебной базы, в котором даже бассейн появился три года назад, вызывает только положительные отклики: территория ухоженная, питание отличное, лечебные процедуры эффективные», - добавила Наталья Задорожная.

«Профсоюзным активистам крайне неприятно наблюдать за тем, как ведут себя сегодня оппоненты Ульяны Михайловой, выступая в средствах массовой информации с огульной, на наш взгляд, критикой. Если были какие-то претензии, то почему их открыто не обсуждали в прямом диалоге? Как можно было за 5 лет не найти такой возможности?» - отметила председатель Координационного совета профсоюзных организаций Дедовичского района.

«Лично я знаю Ульяну Михайлову более 10 лет, еще до того, как она была избрана председателем Псковского облсовпрофа. И в то время она была так же открыта для любых вопросов профактива. И сегодня она по-прежнему всегда на связи: работала и работает 24 часа в сутки. Те, кто сегодня упрекает ее в единоличном принятии всех решений, возможно, просто заняты другими делами в то время, когда ей реально приходится решать проблемы профактива», - предположила Наталья Задорожная.

«Профсоюзному активу нашего района всегда оказывался любой вид помощи, от юридической до психологической. И мы ощущали её постоянно, в течение всего срока полномочий Ульяны Михайловой, а не только в предвыборный период», - заключила председатель Координационного совета профсоюзов Дедовичского района.