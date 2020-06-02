Общество

Михаил Ведерников: Демография - объективно сложный вопрос, который не имеет быстрого решения

«Демография - объективно сложный вопрос, который не имеет быстрого решения», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год.

«Какие бы эффективные меры ни предпринимались, их результаты по большей части будут видны только через несколько лет. Но тема крайне важная и заниматься ей нужно и сегодня и завтра», - отметил губернатор, констатируя, что ежегодно область теряет порядка 1% населения и до 5% – трудоспособного. Снижается и рождаемость: в 2014 году количество первых рождений составляло – 3071, в 2018 году – 2217, в 2019 году – 2000 ровно.

«При этом мы видим, что многочисленные меры поддержки материнства действительно работают. Это единовременные выплаты в связи с рождением и усыновлением детей, ежемесячные выплаты многодетным, региональный материнский капитал, компенсации коммунальных услуг и целый ряд других мер – всего на поддержку материнства в Псковской области в рамках регионального бюджета было направлено 390 млн рублей, в рамках федерального – еще почти миллиард. В результате за последние пять лет число многодетных семей в Псковской области выросло более чем на тысячу», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В октябре 2019 году по итогам мониторинга министерства просвещения Псковская область вошла в двадцать лучших регионов России по исполнению задач, поставленных перед органами опеки и попечительства, добавил он.