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Общество

Почти 1,5 млрд рублей инвестировано в здравоохранение Псковской области в 2019 году

02.06.2020 11:29|ПсковКомментариев: 0

Почти 1,5 млрд рублей инвестировано в здравоохранение Псковской области в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год.

В своем докладе он особо внимание уделил сфере здравоохранения, а также тому, как она справляется с коронавирусной инфекцией.

«Последствия коронавирусной инфекции для Псковской области могли быть намного тяжелее, если бы не та работа, которую мы начали в прошлом в сфере здравоохранения.

Прежде всего, мы кардинально обновили парк карет скорой помощи. За два года мы получили 92 автомобиля, в этом году добавим еще 35 машин. В дополнение к этому 11 автомобилей получили сельские фельдшеры в рамках регионального пилотного проекта», - сказал губернатор.

Он также отметил, что власти региона запланировали полную модернизацию службы скорой помощи в Псковской области. Начали эту работу со станции скорой медицинской помощи в Пскове и в качестве районного пилотного проекта взяли пост в Новосокольниках. Также в рамках регионального проекта «Единый цифровой контур в здравоохранении» существенно расширятся возможности дистанционной записи на прием к врачу, удалённого получения больничных листов и направлений. Наличие электронной медицинской карты позволит получить назначения и направления дистанционно, что особенно актуально в условиях COVID.

В развитие системы здравоохранения на проведение ремонтных работ в медицинских учреждениях, оснащение высокотехнологичным современным оборудованием было инвестировано почти 1,5 млрд рублей. В том числе, по соответствующему национальному проекту приобретено 99 единиц медоборудования на сумму 556 млн рублей. Дополнительное оснащение проведено за счет средств резервного фонда Правительства на общую сумму 484 млн рублей.

«Приобретенная в прошлом году техника действительно впечатляет, - отметил Михаил Ведерников. - Так, например, в Псковской областной клинической больнице в обновлённой операционной установлен ангиограф, стоимостью более 75 млн рублей, который позволяет давать комплексную оценку состояния сосудов и проводить широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока. А на новейших аппаратах УЗИ проводятся исследования, которые раньше были доступны жителям области только в профильных федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга».

Кроме вышеперечисленного, в 2019 году:

– проведен капитальный ремонт 8 объектов здравоохранения, которые находились в аварийном состоянии;

– сформированы условия для ранней диагностики онкологических заболеваний в медицинских организациях I и II уровней (в частности, приобретены 3 мобильных комплекса «Лучевая диагностика» на сумму 54,3 млн руб);

– полностью удовлетворены потребности детской областной клинической больницы в технике для проведения исследований с использованием магнитно-резонансной и компьютерной томографии;

– медицинские организации г. Великие Луки оснащены магнитно-резонансным томографом, рентгеном, современным оборудованием для ультразвуковых исследований;

– реанимационные отделения медицинских организаций Пскова и Псковского района оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

– «Псковский областной клинический онкологический диспансер», в том числе его Великолукский филиал, получили 36 единиц медицинского оборудования на сумму 173 млн рублей.

Все вышеперечисленное сегодня активно используется для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В январе 2019 года был введен в эксплуатацию Псковский перинатальный центр, на строительство и оборудование которого направлено более 2 млрд 200 млн рублей. Также с начала прошлого года функционирует полностью оснащенный врачебно-физкультурный диспансер.

Отдельно губернатор отметил, что с прошлого года на территории Псковской области поэтапно внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с ограничениями по здоровью. Она включает услуги оказания медицинской помощи гражданам на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок. Как глобальный результат в сфере здравоохранения: мы добились заметного снижения смертности. Общий показатель в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился почти на 2%.

В абсолютных значениях это порядка 300 спасенных жизней, подчеркнул Михаил Ведерников.

Снижение отмечено практически по всем основным классам заболеваний: болезни системы кровообращения и органов дыхания, пищеварения, туберкулез, инфекционные заболевания, внешние причины. Исключение пока, к сожалению, составляют новообразования.

Теги: #псковское областное собрание #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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