Общество

В муниципальной службе в Псковской области исчезли зарплаты ниже прожиточного минимума

В муниципальной службе в Псковской области исчезли зарплаты ниже прожиточного минимума. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год.

«Учитывая динамичный рост числа новых проектов в Псковской области, своевременным и необходимым решением было изменение системы оплаты труда муниципальных служащих. У нас не было задачи повышать и без того адекватные зарплаты – в приоритете стояли наименее обеспеченные районы. По итогам у нас исчезли зарплаты ниже прожиточного минимума, а такие, действительно, были», - констатировал губернатор.

Вместо закамуфлированных компенсационных выплат в районах сейчас стабильные, гарантированные заработные платы, которые входят в состав расчета пенсионного обеспечения, отпускных и больничных выплат. В результате годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих вырос на 307 млн рублей и составил более 1 млрд рублей, - добавил Михаил Ведерников.

Следующий шаг, запланированный на 2020 год, – это разработка и реализация Государственной программы Псковской области по поддержке местного самоуправления, которая будет включать целый комплекс мер поддержки органов местного самоуправления.

Она объединит три блока как существующих мероприятий, так и новых, пояснил Михаил Ведерников и конкретизировал планы по каждому из них.

В первом будет прописан ряд мотивационных конкурсов – «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», «Лучший муниципальный служащий» – а также грантовая система для поддержки наиболее эффективных муниципалитетов.

Второй блок программы будет посвящен поддержке деятельности органов местного самоуправления. Она будет осуществляться как в направлении усиления кадрового потенциала, так и в содействии материально-техническому оснащению.

Третий блок будет стимулировать привлечение жителей к решению проблем на местном уровне. В том числе, в программу будут включены инструменты инициативного бюджетирования, а также поддержка ТОС.

Повышение престижа муниципальной службы – принципиально важный момент. Нам нужны подготовленные молодые специалисты, профессиональные кадры, которые радеют за родную землю, стремятся и желают работать на ее благо. Без Достойные условия работы это - принципиально важное условие.