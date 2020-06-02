Общество

Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за честный, открытый и конструктивный подход к работе

В ходе отчета о проделанной работе за 2019 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил председателя Псковского областного Собрания Александр Котова и всех депутатов за честный, открытый и конструктивный подход ко всем вопросам, которые решались совместно в 2019 году.

«Многое из того, что было сделано, стало крепким фундаментом для решения задач 2020 года. Конечно, никто не знал, с какими вызовами нам предстоит столкнуться, но созданная основа позволила встретить их достойно. Впереди очень много работы. Нам предстоит побороть коронавирусную угрозу. Устранить все ее последствия. Как можно скорее дать возможность людям вернуться к нормальному, привычному образу жизни. Сделать все необходимое для восстановления транспортной доступности региона, туристической отрасли, общепита, торговли, обеспечить полноценную работу наших предприятий», - заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что необходимо продолжить комплексную модернизацию системы здравоохранения. «Уверен, что совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми вызовами, чтобы вернуться на выбранный курс развития. И наша совместная работа в 2019 году, в сложный, фактически кризисный период начала 2020 года позволяет быть в этом уверенным», - заключил глава региона.