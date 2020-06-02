Общество

Михаил Ведерников: Объемы социального строительства в 2019 году беспрецедентны для Псковской области

Беспрецедентным для Псковской области назвал объемы социального строительства в 2019 году губернатор Михаил Ведерников.

«В рамках реализации национальных проектов беспрецедентным для Псковской области стало социальное строительство. В 2019 году мы открыли новую школу в городе Дно. Ее здание не просто стало самым современным в городе. Это первая крупная стройка в районном центре почти за 20 лет. Впереди строительство школ в Великих Луках, Борисовичах, Гдове», - перечислил губернатор, выступая на сессии Псковского областного Собрания с отчетом за 2019 год. В 2019 году сформировано 1 320 дополнительных мест в сфере дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, из которых 860 уже укомплектованы.

Особо Михаил Ведерников отметил работу по приведению в порядок муниципальных домов культуры. «Вы все хорошо знаете, в каком состоянии находится большинство областных ДК, и какое значение они имеют для жизни районных центров. В 2019 году проведен капитальный ремонт дома культуры в Бежаницах (12 млн рублей), реконструкция Красинского сельского дома культуры Палкинского района (почти 7 млн рублей). В 2020 году эта работа будет продолжена в Родинском ДК (12,6 млн рублей)», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что в сельских школах было открыто 8 «Точек роста», охватывающих более тысячи детей. Такие узловые точки технологического образования оснащаются мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. «Еще пару лет назад такая техника была редкостью даже в областном центре, не говоря уже о селах. И что особенно важно, эти «Точки роста» являются частью полноценной инфраструктуры дополнительного образования, смысловым ядром которого является «Кванториум». Это полноценная система дополнительного образования, которая в 2020 году будет усилена «Кванториумом» в городе Великие Луки», - отметил губернатор.

В прошлом году начал работу Региональный модельный Центр допобразования, который предлагает новые возможности для педагогов при разработке программ дополнительного образования. Создан Навигатор дополнительного образования Псковской области, содержащий более 1 800 образовательных программ. В 2019 году Открыт первый Центр цифрового образования «IT-куб» в городе Пскове, который обеспечивает продвижение компетенций в части цифровизации. Более 6 тысяч школьников получили доступ к цифровому образовательному контенту, перечислил Михаил Ведерников.

Сегодня охват дополнительным образованием детей школьного возраста составляет 85,4 %. Современным оборудованием оснащены 15 мастерских в трех профессиональных училищах. Общий объем средств составил 32,3 млн рублей. В этом году планируется оснастить еще одно учреждение на сумму 43 млн рублей.

Активно ведется работа по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. Укрепляется материально-техническая база профучилищ: в 2019 году 3 учреждения прошли конкурсный отбор на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», напомнил губернатор.