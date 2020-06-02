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Общество

ЦИК: Голосовать за поправки в Конституцию будет не только легко, но и безопасно

02.06.2020 16:52|ПсковКомментариев: 0

ЦИК предпримет меры, чтобы голосовать за поправки в Конституцию РФ было не только легко, но и безопасно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на состоявшемся накануне рабочем совещании, на котором президент страны Владимир Путин принял решение о назначении общероссийского голосования на 1 июля.

Элла Памфилова сообщила, что избирательные комиссии во главе с Центризбиркомом вели постоянную работу по подготовке к проведению общероссийского голосования. «Нами проведена большая работа по подготовке к проведению общероссийского голосования. И чем дальше мы будем откладывать дату его проведения, тем больше наработанный задел будет размываться, а его восстановление – это дополнительные ресурсы, – отметила председатель ЦИК. - Гарантирую, что к 1 июля будут выполнены все необходимые требования проведения голосования: будут обеспечены открытость, прозрачность, достоверность и легитимность волеизъявления граждан». В этих целях Общественная палата Российской Федерации активно формирует корпус наблюдателей.

Элла Памфилова отметила, что главным приоритетом организации голосования в условиях еще остающихся эпидемиологических рисков является безопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных комиссий. Поэтому порядок проведения голосования претерпит существенные изменения. Так, в соответствии с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором для избиркомов, будет обеспечено максимальное рассредоточение участников голосования во времени и пространстве и соблюден принцип бесконтактности как в информационно-подготовительной работе, так и в процедуре проведения голосования.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. «Перед началом работы мы планируем провести повсеместное тестирование организаторов голосования. Будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, на каждом участке будет установлен температурный контроль», – доложила Элла Памфилова, добавив, что ЦИК предпримет все меры для того, чтобы голосовать было не только легко, но и абсолютно безопасно.

По заявлению председателя ЦИК России, для этих же целей будет обеспечено голосование в течение семи дней, включая день голосования. Также гражданам будет предложено несколько алгоритмов голосования, включая досрочное голосование, голосование вне помещения для голосования и бесконтактное голосование на дому. Повсеместно будет использоваться зарекомендовавший себя механизм «Мобильный избиратель».

Элла Памфилова акцентировала внимание на том, что при всех формах голосование будет обеспечено тотальное общественное наблюдение. Сейчас в пуле общественных наблюдателей насчитывается около 87 тысяч желающих, а в планах — еще порядка 300 тысяч.

Для обеспечения открытости и гласности процесса подведения итогов голосования в ЦИК России будет работать Информационный центр, в котором в режиме реального времени будет отображаться ход, а по завершении процесса голосования – его итоги. Данные протоколов об итогах голосования на избирательных участках будут размещены в сети Интернет не позднее чем через 8 часов с момента окончания голосования. Общие итоги голосования ЦИК России установит не позднее чем через 5 дней после дня голосования.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, назначив на 1 июля проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля в этом году приходится на среду. Согласно закону о поправке в Конституцию, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день является нерабочим.

Теги: #ЦИК #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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