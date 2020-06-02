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Общество

СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию

03.06.2020 08:18|ПсковКомментариев: 0

СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Участники голосования за поправки в Конституцию получат бюллетени в виде бланка с вопросом «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и полями для ответов «Да» и «Нет», свидетельствует публикация в Telegram-канале РИА Новости, где появилась фотография бюллетеня.

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

Форму бюллетеня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила 20 марта 2020 года. В решении ведомства отмечалось, что в бюллетенях, предназначенных для голосования в отдельных регионах России, текст вопроса может быть размещен на двух и более языках субъекта Российской Федерации, пишет РБК.

Теги: #ЦИК #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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