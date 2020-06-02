СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Участники голосования за поправки в Конституцию получат бюллетени в виде бланка с вопросом «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и полями для ответов «Да» и «Нет», свидетельствует публикация в Telegram-канале РИА Новости, где появилась фотография бюллетеня.
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости
Форму бюллетеня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила 20 марта 2020 года. В решении ведомства отмечалось, что в бюллетенях, предназначенных для голосования в отдельных регионах России, текст вопроса может быть размещен на двух и более языках субъекта Российской Федерации, пишет РБК.