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Общество

На директора псковской музыкальной школы завели дело за нарушение закона при закупке мебели

08.06.2020 09:23|ПсковКомментариев: 5

В Пскове в отношении директора детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что 20 декабря 2019 года директор ДМШ заключил 20 контрактов на поставку мебели на общую сумму более 10 млн рублей с тремя единственными поставщиками.

«При этом контракты заключены с тремя юридическими лицами, являющимися аффилированными друг другу. Учитывая тождественность предмета договоров, короткий временной интервал, в течение которого заключены соглашения, единую цель, рассматриваемая закупка намеренно разбита заказчиком на 20 контрактов на сумму до 600 000 рублей каждый в целях не проведения конкурентных процедур и заключения контрактов с единственным поставщиком», - рассказали в надзорном ведомстве.

В этой связи в отношении директора муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Псковское УФАС России.

Теги: #прокуратура псковской области #школа #госзакупки #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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