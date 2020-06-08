Общество

Деятельность контрольно-ревизионной комиссии Псковского облсовпрофа признана неудовлетворительной

На 26-ой отчетно-выборной конференции Псковского облсовпрофа делегаты признали работу контрольно-ревизионной комиссии областного совета профсоюзов неудовлетворительной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Контрольно-ревизионной комиссией не проведено ни одного заседания. Нарушен устав Псковского облсовпрофа, нарушено положение. Работу нужно признать неудовлетворительной», - заявила делегат конференции Ольга Миронова.

Председатель профсоюза инновационных и малых предприятий Игорь Иванов заявил, что работа КРК вызывает ужас. «Мы ничего не знали о непонятных кредитах, это, конечно, упущение работы контрольно-ревизионной комиссии», - заявил он.

Такую позицию поддержала и председатель областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева.

На отчетно-выборной конференции не прозвучал отчет о деятельности комиссии. Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь призвал провести проверку деятельности КРК.