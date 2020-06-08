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Общество

Дмитрий Быстров: Социальные поправки в Конституцию более заметны и касаются обычного жителя

08.06.2020 16:23|ПсковКомментариев: 2

Поправки в Конституцию важны, спектр изменений достаточно широкий. К тому же, они коснутся практически каждого человека нашей страны, сказал глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя важность и своевременность поправок в основной закон России.

По его словам, правильно, что такие позиции, как прожиточный минимум, МРОТ будут закреплены в Конституции. «Это гарант изменений, которые положительно скажутся на жизни большого количества граждан», - отметил Дмитрий Быстров.

«В обществе сформировались определенные настроения и запросы, таким образом, те изменения, которые будут вноситься в Конституцию, - это своевременная реакция на запросы общества. Для меня как главы муниципалитета важны социальные меры поддержки — выплаты на детей, если говорим про демографию — маткапитал, новые возможности для молодых семей. Именно поправки социальной направленности можно ощутить, увидеть, получить», - сказал глава Островского района.

В то же время он заметил, что есть и другие не менее важные поправки, касающиеся государственного языка и государственной целостности. «Социальные поправки более заметны и больше касаются обычного жителя», - считает Дмитрий Быстров.

Станет ли политическая система России эффективной и сильной с принятием поправок покажет время, добавил он. «Важно, что повысится благосостояние населения, а, следовательно, укрепится политическая система России», - выразил уверенность глава Островского района.

Теги: #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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