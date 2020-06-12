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Общество

Дмитрий Хритоненков: В поправках к Конституции отражено то, о чем люди говорили много лет

12.06.2020 13:57|ПсковКомментариев: 1

«В поправках к Конституции отражено то, о чем люди говорили много лет, поэтому они необходимы», - такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального Совета сторонников «Единой России», главный эксперт Псковского областного Собрания Дмитрий Хритоненков.

«Я бы не сказал, что Конституция устарела, но жизнь показывает, что в нее надо вносить изменения. В 90-х никто не помышлял о том, что на госслужбе надо служить, а не подрабатывать, имея основные доходы в другом месте. А жизнь показала, что такую норму, которая ограничивает права госслужащих, надо вводить именно в Конституцию. В те времена приняли и закон о двойном гражданстве, думая, что он не будет никому мешать и ни на что влиять, а жизнь показала, что тем же госслужащим нужно ограничить это право, так же как и иметь активы за рубежом. Никто не думал 20-30 лет назад, что мы скоро зарастем мусором. Мы даже не знали, что промышленные отходы хранятся и в море, и на суше, и на островах, а сейчас ситуация настолько обострилась, что нужно как-то это дело пересматривать. Поэтому норма, которая касается экологии, тоже актуальна, и ее нужно вводить в Конституцию, - отметил гость студии. - Я не говорю уже о социальном блоке. Много лет наша общественность говорила о ежегодной индексации пенсий, о пересчете прожиточного минимума. Словом, то, о чем говорили люди на протяжении многих лет, отражено в Конституции. И это нормально».

Выделил Дмитрий Хритоненков и поправки о незыблемости границ, об исторической правде и сохранении культурного наследия. Они, по его мнению, тоже должны быть отражены в главном законе страны. «О браке тема тоже интересная (поправка о том, что брак - это союз мужчины и женщины - ред.). Вы знаете, ведь никто не запрещает однополым людям жить совместно. Пусть живут ...это ни в коей мере не ограничивает права людей иной ориентации», - пояснил гость студии.

Также он не согласился с мнением о том, что с таким большим объемом поправок Конституция будет слишком перегружена, и достаточно было бы отражать эти новшества в законах. «Но законов так много и они так тяжелы для прочтения и понимания, что не будет ничего страшного, если такие основные понятия включить в основной закон», - полагает Дмитрий Хритоненков.

«Все эти поправки разные, но имеют право на жизнь и должны быть отражены в Конституции», - убежден он.

Теги: #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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