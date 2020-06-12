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Общество

Важность поправки о запрете отчуждения территорий объяснил островский депутат. ВИДЕО

13.06.2020 22:17|ПсковКомментариев: 0

Почему необходима поправка о запрете отчуждения территорий России в статью 67 Конституции, рассказал заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, депутат Собрания Островского района Владлен Небейголова.

 

 

«Мы часто слышим возгласы из-за рубежа, что нужно передать кому-то Крым и Севастополь, часть Курильских островов, что кто-то претендует на часть нашего Печорского района. Я считаю, что каждый метр нашей земли, обагренный кровью наших предков, - это не просто территория, это основа нашего государства. И прописав в Конституции запрет на отчуждение этих территорий, мы никогда не подорвем эти основы, мы сделаем наше государство сильнее и крепче», - высказал свое мнение депутат в инстаграм-аккаунте Молодежного парламента.

Напомним, основной день общероссийского голосования по поправкам — 1 июля. Досрочно проголосовать можно с 25 по 30 июня.

Теги: #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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