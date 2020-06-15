Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Военная ипотека
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
План Б Что происходит на Инженерной?
Резиновые сапоги: за и против
Гонки по вертикали
Маски сброшены
Найти и обезвредить
рывок нацпроекта «культура»
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 15.06.2020 13:000 40 детей укусили клещи за неделю в Псковской области 15.06.2020 14:400 Реализация двух нацпроектов в Псковской области опережает план 15.06.2020 14:290 Депутатам рассказали, как в Гдовском районе доставляют в суд участников процесса 15.06.2020 14:191 Вандалы разворовывают цветочные клумбы в Печорах 15.06.2020 14:140 В Псковской области отмечена заболеваемость COVID-19 ниже общероссийской 15.06.2020 13:520 Большинство читателей ПЛН планируют провести отпуск дома на диване
 
 
 
Самое популярное 13.06.2020 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 14.06.2020 11:015 1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области 13.06.2020 09:5712 1740 человек заразились коронавирусом в Псковской области 12.06.2020 19:026 Пскович рассказал, почему передумал сдавать тест на COVID-19 12.06.2020 12:506 16 человек скончались от COVID-19 в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Глава Опочецкого района о поправках в Конституцию: Наступило время, когда необходимо что-то менять

15.06.2020 13:19|ПсковКомментариев: 8

«Поправки в Конституцию РФ сейчас действительно актуальны - наступило время, когда необходимо что-то менять, чтобы наша страна оставалась такой, как есть», - сказал глава Опочецкого района Юрий Ильин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Нужно зафиксировать территориальную целостность, семейные ценности и социальные гарантии людям. Это все - основополагающие моменты, от которых будет зависеть завтрашняя жизнь нашей страны. Социальный блок поправок я полностью поддерживаю, без него никак», - заявил Юрий Ильин. 

По его мнению, фиксирование таких ценностей, как семья, дети и патриотизм в Конституции обаятельно. «От патриотического воспитания будет зависеть то, как мы будем жить, когда наши дети вырастут и будут работать на благо страны. Время само диктует то, что необходимо сделать, том числе, и на политической арене - и во внутренней, и внешней политике», - сказал глава Опочецкого района.

«Я пойду на голосование, я для себя определился. Поправки в Конституцию - это серьезная тема для обсуждения. Абсолютное большинство моих знакомых и коллег говорят, что тоже обязательно пойдут и примут участие в голосовании», - заключил собеседник.

Теги: #Опочецкий район #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 8 человек
Сюжет: Пишем Конституцию вместе Глава Опочецкого района о поправках в Конституцию: Наступило время, когда необходимо что-то менять Более 18 тонн дезсредств и более 500 тысяч масок получат псковские УИКи для проведения голосования по Конституции Важность поправки о запрете отчуждения территорий объяснил островский депутат. ВИДЕО Каждому псковичу в день голосования за поправки в Конституцию будут выданы перчатки, маска и одноразовая ручка Дмитрий Хритоненков: В поправках к Конституции отражено то, о чем люди говорили много лет Владимир Воробьев: Поправки в Конституцию нацелены на будущее страны и пользу граждан Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию - исторический момент Глава Усвятского района: Приятно видеть в поправках в Конституцию то, что влияет на нашу повседневность Памфилова дала совет критикам общероссийского голосования по Конституции Более 96 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию организуют в России С 15 июня волонтеры начнут информировать граждан о поправках в Конституцию Поправки в Конституцию поддерживают в Федерации независимых профсоюзов России «Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию В МФЦ Псковской области идет прием заявлений на участие в общероссийском голосовании по месту нахождения Дмитрий Быстров: Социальные поправки в Конституцию более заметны и касаются обычного жителя Информационную кампанию по поправкам в Конституцию запустил в соцсетях псковский Молодежный парламент Песков: Если граждане РФ не поддержат поправки в Конституцию, они не вступят в силу В Псковской области начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания Региональным главкам МВД поручили обеспечить безопасность на общероссийском голосовании Депутат Алексей Федоров: Я не вижу ничего негативного ни в одной поправке в Конституцию Портал госуслуг готов принять заявки на электронное голосование по Конституции Координатор реготделения ЛДПР назвал правильным решение об общероссийском голосовании летом Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию Депутат Дмитрий Михайлов не исключил, что изменит свое мнение по поправкам в Конституцию У каждого избирателя будет отдельная ручка при проведении общероссийского голосования СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию ЦИК: Голосовать за поправки в Конституцию будет не только легко, но и безопасно Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час Николай Рассадин призвал псковичей идти на голосование по поправкам в Конституцию Путин назвал день голосования по Конституции РФ Путин объявит дату голосования по Конституции на этой неделе В Совете Европы намерены проверить поправки в российскую Конституцию Почти 800 псковичам предстоит пройти курс волонтеров Конституции Постановление ЦИК позволит регионам избежать форс-мажора при подготовке голосования по Конституции Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день Почти две трети россиян уже сейчас готовы проголосовать за одобрение поправок в Конституцию РФ - Андрей Клишас Псковские коммунисты будут голосовать против поправок в Конституцию РФ Избирательная комиссии Псковской области объявила конкурс рисунков на тему поправок в Конституцию РФ Голосование по Конституции могут провести в конце июня - начале июля Продолжается дистанционная подготовка наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании по Конституции Путин: Голосование по поправкам в Конституцию нужно перенести из-за коронавируса ПЛН-ТВ: Голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля - сохранить или переносить? Самой важной частью поправок в Конституцию россияне считают доступность и качество медицинского обслуживания Глава Бежаницкого района: Важно, что в поправках в Конституцию мы говорим о преемственности Партии смогут направить своих наблюдателей на голосование по Конституции Для меня, как для молодого отца, важны поправки в Конституцию, касающиеся семейных ценностей и детей - Александр Кузьмин Андрей Клишас: Ситуация не требует переноса голосования по поправкам в Конституцию Псковский волонтер: Социальный блок поправок в Конституцию касается всех - работающих, пенсионеров и детей Директор великолукской гимназии о поправках в Конституцию: В современном мире нам необходима защита исторической правды ЦИК изменил логотип голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса Псковский юрист: Правильно, что новыми поправками закрепляется верховенство Конституции над международным правом Сопредседатель регионального штаба ОНФ: Необходимо отметить в Конституции приоритет семьи, как ячейки общества ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по поправкам в Конституцию Олег Мыслевич о голосовании по поправкам в Конституцию: Это очень важный день в жизни каждого россиянина Светлана Мельничук о поправках в Конституцию: Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей Игорь Дитрих: Поправки в Конституцию повлекут положительные изменения в социальной и политической сфере Председатель реготделения «Союза женщин России»: Традиционная семья - это основа и сила России, которую нужно закрепить в Конституции Андрей Царев о голосовании по поправкам в Конституцию: Люди должны понять, что к их мнению относятся с уважением Андрей Царев: Благодаря поправкам люди стали вчитываться в Конституцию Дата голосования по Конституции РФ может быть изменена из-за коронавируса Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию Владимир Воробьев о поправках в Конституцию: Жить по старым принципам неразумно Председатель регионального профсоюза работников здравоохранения: Поправки в Конституцию в сфере охраны здоровья приведут к улучшениям КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону Екатерина Родина: Внесение поправок в Конституцию РФ важно и своевременно «Яблоко» предлагает дать россиянам конституционное право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны Денис Иванов: Поправки в Конституцию подчеркивают социальную направленность нашего государства Руководитель псковского профсоюза работников образования: Ключевые ценности нашей жизни должны быть закреплены в Конституции Большинство россиян допускают голосование за Владимира Путина в 2024 году СФ утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в Конституцию Ульяна Михайлова: Социальные завоевания, которых добились независимые профсоюзы РФ, необходимо закрепить конституционно Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию Марина Борисенкова о поправках в Конституцию: Мне хочется быть мамой, а не родителем №1 Две важные для молодежи поправки в Конституцию отметил Владлен Небейголова Андрей Турчак о поправках в Конституцию: Все решится 22 апреля, и решать будут люди Александр Котов об изменениях в Конституцию, увеличении бюджета и коронавирусе Елена Полонская: Конституция - не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения Дмитрий Белюков: Сегодня наше общество и государство лучше понимают ценность исторического опыта и преемственности поколений Что россияне знают о поправках к Конституции? Пишем Конституцию вместе. ЛОНГРИД Ульяна Михайлова: Псковский облсовпроф выступает в поддержку поправок в Конституцию РФ Псковское областное Собрание поддержало поправки в Конституцию РФ Фракция КПРФ в областном Собрании намерена воздержаться от голосования за принятие поправок в Конституцию РФ Я поддерживаю поправки в Конституцию, направленные на социальную сферу - Юрий Шматов Профильный комитет областного Собрания рекомендует поддержать поправки к Конституции РФ Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституцию отразится на нашей жизни и жизни последующих поколений Важно закрепление в Конституции целого ряда положений социального характера - Андрей Царев Александр Козловский: Обнуление президентских сроков - это ответ на запрос на стабильность Александр Котов о защите в Конституции традиционных семейных ценностей: Все остальное от лукавого Поправка в Конституцию о местном самоуправлении исключит двоякое трактование его положения - Александр Котов Дмитрий Хритоненков о поправках в Конституцию: В сегодняшнее время государству нужно принимать нестандартные решения Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании поддерживает поправки в Конституцию - Минаков Псковские депутаты готовы поддержать закон о поправках в Конституцию РФ Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ Актуальность поправки в Конституцию о недопустимости отчуждения территории России отметил Александр Котов Александр Котов позитивно отнесся к поправке об обнулении числа президентских сроков Госдума одобрила уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Анатолий Мультах: Закрепление семейных ценностей в Конституции обязательно Госдума обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль - Путин Законопроект о поправках в Конституцию принят в Госдуме во втором чтении Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму «Единая Россия» поддержит поправку об обнулении президентских сроков Поправку в Конституцию о статусе русского народа одобрили в Госдуме Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Госдума одобрила поправки об упоминании бога и о включении понятия брака в Конституцию Рабочая группа скорректирует конституционную поправку о детях Клишас отметил актуальность поправок в Конституцию в условиях экономической нестабильности Александр Козловский объяснил причины размытых формулировок некоторых правок в Конституцию РФ Александр Козловский поддержал позицию Виктора Антонова о преимуществе законодательства РФ над нормами международного права Александр Козловский: Наша история неразрывно связана с верой в бога, и это нужно отразить в Конституции Александр Козловский: Все вокруг меняется, и закон, по которому мы живем, тоже должен меняться «Политическим завещанием» Владимира Путина назвала поправки в Конституцию Элла Памфилова Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ Конституция-2020: не читал, но… Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам» Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта Профсоюзы поддерживают поправки президента России в Конституцию — Ульяна Михайлова Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога ЦИК России представит логотип и слоган голосования по Конституции Секретарь Общественной палаты: Больше всего россиян волнует закрепление в Конституции социальных гарантий Одна из поправок президента в Конституцию включает упоминание бога Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране Елена Бибикова: Главное - это суть поправок в Конституцию, а не скорость их написания «Дневной дозор»: Обсуждение поправок в Конституцию Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию
15.06.2020, 14:400 Реализация двух нацпроектов в Псковской области опережает план 15.06.2020, 14:340 Более 800 тысяч рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками 15.06.2020, 14:290 Депутатам рассказали, как в Гдовском районе доставляют в суд участников процесса 15.06.2020, 14:191 Вандалы разворовывают цветочные клумбы в Печорах
15.06.2020, 14:140 В Псковской области отмечена заболеваемость COVID-19 ниже общероссийской 15.06.2020, 13:520 Большинство читателей ПЛН планируют провести отпуск дома на диване 15.06.2020, 13:481 14 туй посадили у бюста героя 6-й роты Сергея Бакулина в Дедовичах 15.06.2020, 13:300 Россия вышлет из страны двух чешских дипломатов
15.06.2020, 13:270 Количество вакансий от псковских предпринимателей выросло в мае 15.06.2020, 13:198 Глава Опочецкого района о поправках в Конституцию: Наступило время, когда необходимо что-то менять 15.06.2020, 13:110 Волонтеры убрали мусор вокруг озер Гдовского района 15.06.2020, 13:060 Названы сферы с наибольшим сокращением зарплаты
15.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 15.06.2020, 13:000 40 детей укусили клещи за неделю в Псковской области 15.06.2020, 12:510 Тракторный прицеп и мопед похитили в Псковской области 15.06.2020, 12:470 Интерактив: Кто уберет свалки у противотуберкулезного диспансера в Пскове?
15.06.2020, 12:400 В Невеле завершено благоустройство пешеходной зоны на улице Войкова 15.06.2020, 12:342 Россияне смогут проверить подозрительные номера телефонов на сайте Сбербанка 15.06.2020, 12:301 Игру ко дню рождения «прекрасной креолки» начинает музей-заповедник «Михайловское» 15.06.2020, 12:211 Игорь Дитрих: Разработка мер повышения престижа профессии врача должна стать общегосударственной задачей
15.06.2020, 12:190 Курс доллара снова начал расти 15.06.2020, 12:120 Сэкономить на военной ипотеке - легко 15.06.2020, 12:080 «Постскриптум»: О подготовке к голосованию по Конституции и суровом приговоре по делу «Свидетелей Иеговы»* 15.06.2020, 12:052 В Госдуму внесен законопроект о разблокировке мессенджера Telegram
15.06.2020, 12:040 Быстро и просто: уДачное меню псковского лета от «Деревни Соловьи» 15.06.2020, 11:573 Псковичи возмущены новой дорожной разметкой у дома №48 по улице Коммунальной 15.06.2020, 11:391 Псковский сержант получил штраф за избиение знакомого 15.06.2020, 11:316 Более 18 тонн дезсредств и более 500 тысяч масок получат псковские УИКи для проведения голосования по Конституции
15.06.2020, 11:251 В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе 15.06.2020, 11:171 Для ралли «Голубые озера-2020» 20 и 21 июня перекроют дороги в Пустошкинском районе 15.06.2020, 11:100 В Пскове задержали мужчину, укравшего продукты из магазина 15.06.2020, 11:064 Фотофакт: В школах Палкинского района выпускники получают аттестаты в масках и на расстоянии
15.06.2020, 10:530 Автомобиль загорелся в Опочке из-за замыкания в моторном отсеке 15.06.2020, 10:460 Псковское УФСИН поздравляет сотрудников с днем шифровальщика 15.06.2020, 10:414 Штраф в 100 тысяч рублей получил псковский прапорщик за смертельное ДТП 15.06.2020, 10:240 Диван и монитор компьютера сгорели в середкинской квартире
15.06.2020, 10:080 Мужчина погиб при пожаре в Опочке 15.06.2020, 09:591 Псковский детский омбудсмен дала советы, как пережить рабочую неделю 15.06.2020, 09:450 Водитель и пассажир ГАЗа получили травмы в ДТП в Псковском районе 15.06.2020, 09:410 В Псковской области стартовала операция «Мак-2020»
15.06.2020, 09:290 Выпуск банковских карт в России может стать платным 15.06.2020, 09:280 Пассажир «Киа» погиб в «пьяном» ДТП в Себежском районе 15.06.2020, 09:150 Прокуратура выявила нарушения в псковском Центре специального образования №1 15.06.2020, 09:145 Количество зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека
15.06.2020, 09:040 Призывники смогут проходить службу при главном храме Вооруженных сил 15.06.2020, 08:554 Продажи дезинфицирующих средств выросли в России на 1100% 15.06.2020, 08:4212 Псковская область заняла 82-ю позицию в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей 15.06.2020, 08:270 В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке города
15.06.2020, 08:112 Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по размещению в гостиницах 15.06.2020, 07:563 В Госдуме предложили взять под контроль шаманов и целителей 15.06.2020, 07:390 Глава Гидрометцентра назвал причину непогоды в Псковской области 15.06.2020, 07:327 Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
15.06.2020, 07:151 Опубликован список участников поэтического конкурса, посвящённого подвигу 6-й роты 15.06.2020, 07:001 Участок Рижского проспекта открывается для движения транспорта в центр Пскова 15.06.2020, 02:100 Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию 15.06.2020, 02:040 У православных начинается Петров пост
14.06.2020, 23:213 Рейтинг политической активности. Падения и взлеты 14.06.2020, 20:447 Исследователи назвали места с высоким риском заражения COVID-19 14.06.2020, 20:071 Аист Гусар погиб на линии электропередачи в Гдовском районе 14.06.2020, 19:130 Стартовала онлайн-трансляция концерта российских рок-звезд и псковской молодежи «В окрестностях Изборска». ВИДЕО
14.06.2020, 18:400 С 16 июня разрешается выход на моторных плавсредствах на водоемы Псковской области 14.06.2020, 17:324 Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар 14.06.2020, 16:570 Театры и кинотеатры Москвы могут открыть в июле 14.06.2020, 16:251 Диетологи назвали полезные при похудении сладости
14.06.2020, 16:130 До 28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области в понедельник 14.06.2020, 15:5218 Владимир Путин ответил на критику поправок в Конституцию 14.06.2020, 15:474 Александр Котов: Предприятия легкой промышленности – важный сектор региональной экономики 14.06.2020, 15:220 В Псковскую область продолжает поступать техника по нацпроекту «Экология»
14.06.2020, 15:065 В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием 14.06.2020, 14:520 Раскрыт размер зарплаты специалистов по розничному кредитованию в Пскове 14.06.2020, 14:430 Зоозащитники поблагодарили псковичей за помощь в покраске вольеров 14.06.2020, 14:207 Представитель Киркорова ответила на возмущение экс-командующего ВДВ
14.06.2020, 14:004 Новый очаг заражения COVID-19 зафиксирован в Себежском районе 14.06.2020, 13:333 Губернатор Ведерников назвал одно из важнейших направлений поддержки культуры 14.06.2020, 13:220 Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ 14.06.2020, 13:090 Молодых псковичей призывают рассказать, как их хобби определило ЗОЖ
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.