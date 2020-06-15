Общество

Глава Опочецкого района о поправках в Конституцию: Наступило время, когда необходимо что-то менять

«Поправки в Конституцию РФ сейчас действительно актуальны - наступило время, когда необходимо что-то менять, чтобы наша страна оставалась такой, как есть», - сказал глава Опочецкого района Юрий Ильин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Нужно зафиксировать территориальную целостность, семейные ценности и социальные гарантии людям. Это все - основополагающие моменты, от которых будет зависеть завтрашняя жизнь нашей страны. Социальный блок поправок я полностью поддерживаю, без него никак», - заявил Юрий Ильин.

По его мнению, фиксирование таких ценностей, как семья, дети и патриотизм в Конституции обаятельно. «От патриотического воспитания будет зависеть то, как мы будем жить, когда наши дети вырастут и будут работать на благо страны. Время само диктует то, что необходимо сделать, том числе, и на политической арене - и во внутренней, и внешней политике», - сказал глава Опочецкого района.

«Я пойду на голосование, я для себя определился. Поправки в Конституцию - это серьезная тема для обсуждения. Абсолютное большинство моих знакомых и коллег говорят, что тоже обязательно пойдут и примут участие в голосовании», - заключил собеседник.