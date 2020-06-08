Политика

Владимир Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон страны приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

«Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Это существенная часть полномочий отдается парламенту», — заявил глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по РИА Новости).

По словам Владимира Путина, критика предлагаемых в Конституцию поправок со стороны КПРФ звучит «несколько странно». Для коммунистических партий, добавил он, слово «диктатура» органично, ведь они всегда выступали за диктатуру пролетариата, но «на самом деле это была диктатура одной партии», которая была закреплена в Конституции СССР.

«Здесь ничего подобного нет», — подчеркнул президент.