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Общество

Михаил Ведерников: Участие в общероссийском голосовании будет абсолютно безопасным

15.06.2020 22:47|ПсковКомментариев: 3

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пройдет в безопасном режиме, с полным соблюдением всех санитарных требований. Об этом в понедельник, 15 июня, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с депутатами собраний муниципальных районов и городских округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

«Голосование будет абсолютно безопасным», - подчеркнул губернатор и отметил, что направлены серьезные средства на покупку средств индивидуальной защиты, обеспечение всем необходимым избирательных участков.

Говоря о предстоящем голосовании, Михаил Ведерников обратил внимание, что пакет поправок довольно большой и затрагивает практически все сферы деятельности. По его словам, один из ключевых блоков - социальный. «В Конституции предполагается прописать оплату труда не ниже прожиточного минимума, и что особенно важно - регулярную индексацию пенсий и социальных выплат. Обе поправки имеют важное значение и в долгосрочной перспективе. Это прямая гарантия того, что при любой экономической ситуации государство будет выполнять взятые на себя обязательства», - заметил Михаил Ведерников и напомнил, что в Псковской области почти половина населения пользуется теми или иными мерами поддержки государства.

Поправки в Конституцию РФ направлены и на закрепление российских традиционных ценностей. Это укрепление института семьи, защита памяти Великой Отечественной войны, историческая преемственность России.

«Если обобщить, то пакет поправок 2020 года не только отражает требование времени, но и определяет основы, на фундаменте которых будет развиваться наша страна в ближайшем будущем», - заключил глава региона.

Напомним, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля. Дата голосования определена указом президента Российской Федерации.

Теги: #администрация Псковской области #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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