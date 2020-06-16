Впервые за долгое время областной избирком провел очное заседание с руководителями ТИКов

Заседание с председателями ТИКов провел 15 июня председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Впервые за долгое время сотрудники избиркомов встретились в очном режиме. Чтобы избежать большого количества народа в условиях действия ограничений по коронавирусу, участников заседания поделили на две группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома.
В рамках встречи обсуждались основные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Особое внимание вновь было уделено использованию средств индивидуальной защиты. Напомним, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора ими должны быть обеспечены все члены УИКов, общественные наблюдатели, сотрудники полиции и Росгвардии, а также участники голосования.
По окончании совещания все председатели территориальных избирательных комиссий получили наборы средств индивидуальной защиты, которые в ближайшие дни будут распределены по участковым комиссиям. В набор входят маски, защитные экраны, перчатки, одноразовые халаты, антисептик и придверные коврики, которые обработают дезсредствами и положат у входа на участок. Наборы успешно доставлены в районы.
Кроме того, на вчерашнем совещании обсуждался вопрос об организации работы участковых комиссий на базе учебных заведений.
Напомним, после голосования по поправкам в Конституцию в школах будут проходить ЕГЭ. Весь запас средств индивидуальной защиты, который останется неиспользованным в ходе голосования на участках, организованных на базе школ, передадут в распоряжении данных учебных заведений. «Надеемся, это поможет провести ЕГЭ без угрозы здоровью выпускников и учителей», - подчеркнул председатель облизбиркома.
В ближайшие дни решено провести два занятия для сотрудников ТИК и УИК. На одном представители Роспотребнадзора по видеоконференцсвязи расскажут о правилах применения средств индивидуальной защиты в период проведения общероссийского голосования, а на другом представители областного комитета здравоохранения дадут дополнительные рекомендации.
Отдельно сотрудники областного избиркома обсудили с председателями ТИКов вопросы информирования псковичей о голосовании по поправкам в Конституцию. С завтрашнего дня информационные плакаты и листовки, рассказывающие о том, где и как можно проголосовать, в полном объеме поступят в участковые избирательные комиссии и будут размещены в общественных местах.
Избирательная комиссия Псковской области также сообщила о возможных изменениях в расположении избирательных участков для голосования. Этот вопрос тщательно прорабатывается в связи с тем, что некоторые медицинские учреждения в связи с коронавирусом не смогут принять участников голосования. Об изменении мест голосования УИКи будут информировать избирателей дополнительно.