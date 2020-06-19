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Общество

Песков сравнил голосование по Конституции с походом в магазин

19.06.2020 15:14|ПсковКомментариев: 1

Участие в голосовании по поправкам к Конституции с эпидемиологической точки зрения не опаснее похода в магазин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что предосторожности, которые Центризбирком принимает в сотрудничестве с Роспотребнадзором, призваны максимально обезопасить людей, принимающих участие этом голосовании, сообщает ТАСС.

«Неоднократно приводилась аргументированная информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях», — сказал он.

Изначально общероссийское голосование по поправкам в основной закон было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли — теперь оно состоится 1 июля.

Теги: #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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